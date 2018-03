Un rapport épingle les opérateurs de services à la personne et les salles de sport

Chez 73% des 383 opérateurs de services à la personne contrôlés, des anomalies ont été constatées. (Crédits : Reuters)

La direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRG) dresse, dans un rapport, un constat inquiétant concernant les services d'aide et d'accompagnement à domicile ainsi que les salles de sport. Les anomalies (non-respect de la réglementation, clauses abusives, absence d'informations générales sur les prix etc.) sont largement répandues dans ces domaines, semble-t-il.