2020, l’année du jugement (démocratique)

A Gotham City, les travailleurs sont en grève depuis des semaines. Pendant que les notables se divertissent dans les théâtres de la métropole dystopique de Batman, les habitants doivent supporter les immondices qui jonchent des artères embouteillées, des transports bondés, des incivilités, le tout-voiture... Étrange miroir, juste avant la nouvelle année, que celui offert par les scènes du dernier film "Joker" du réalisateur Todd Philips, dont l'histoire se déroule au début des années 1980; à l'âge d'or des réformes de dérégulation de Ronald Reagan face au soviétisme.

Quarante ans plus tard, les revendications sont légions et se font désormais écho entre elles : fronde des "gilets jaunes" en France, mouvements sociaux en Equateur, Chili, Liban, crise démocratique et répressions politiques en Algérie, Iran, Irak, Catalogne, Venezuela et à Hong Kong. Sans oublier la croisade climatique mondiale de Greta Thunberg, élue personnalité de l'année par le magazine Time, qui avait fait une première couverture sur "la planète en danger", il y a trente-et-un ans.

L'année de l'auto-critique

2020, l'année miroir, cherchera à révéler les causes à ces maux : est-ce le "système", comme le...