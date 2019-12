Les cinq tendances tech à suivre dans la Silicon Valley en 2020

1) Un cloud mieux contrôlé par ses utilisateurs

Le cloud continue de séduire les entreprises, et les revenus du cloud public devraient croître de 17 % dans le monde l'an prochain, pour passer la barre des 266 milliards de dollars. Mais depuis le vote du Cloud Act, qui permet aux autorités américaines de réclamer aux fournisseurs l'accès aux données stockées sur leurs serveurs, qu'elles soient situées aux États-Unis ou à l'étranger, le cloud génère aussi des inquiétudes. D'autant que les trois leaders mondiaux du secteur, Amazon, Microsoft et Google, sont tous américains.

Afin de conserver la confiance de leurs utilisateurs, ces derniers vont devoir prendre des mesures fortes en 2020. Google vient d'ouvrir la voie lors de sa conférence Next, qui s'est tenue fin novembre à Londres. L'entreprise y a annoncé le lancement de deux outils, External Key Manager et Key Access Justifications, qui, ensemble, permettront à ses clients d'avoir la main sur le chiffrement de leurs données, et donc d'en refuser l'accès à Google, quelle que soit la raison. Un premier pas vers un cloud qui donne aux entreprises...