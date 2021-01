A Davos, le monde d'après Covid-19 selon Xi Jinping, sur fond de «nouvelle guerre froide»

C'était en 2017, à Davos, dans un discours historique, Xi Jinping, leader du parti communiste faisait l'éloge du libre-échange et de la mondialisation. Quatre ans plus tard, à la fin de l'ère Trump - pendant laquelle il n'avait tenu de discours -, la deuxième puissance économique mondiale change de ton. Pour cette édition virtuelle du Forum économique de Davos qui réunit chaque année le G20 (dix-neuf des plus grandes économies et l'Union européenne), le président de la République Populaire de Chine a mis en garde ses homologues contre le manque de coopération qui ébranlerait l'équilibre mondial déjà fragilisé. Cette seconde intervention arrive en plein dans la crise du Covid-19 dont le Chine est le pays d'origine.

Xi Jinping, défenseur du multilatéralisme

Lors de cette intervention de vingt-cinq minutes environ, le chef de l'Etat...