Crise sociale, krach boursiers...ce qui fait trembler le Forum de Davos version 2021

(Crédits : Paulo Whitaker)

« Le coût humain et économique immédiat du Covid-19 est sévère. Il menace d'effacer plusieurs années de progrès dans la réduction de la pauvreté et d'affaiblir encore davantage la cohésion sociale et la coopération internationale », écrivent les auteurs du "Global Risk Report" publié à l'occasion du Davos 2021.