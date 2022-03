A l'Opep+ comme à Washington les barils de pétrole se politisent

Joe Biden a décidé de frapper fort en puisant dans les stocks stratégiques des Etats-Unis 1 million de barils par jour durant six mois, soit au total quelque 180 millions de barils, pour faire baisser les prix de l'essence dont la flambée le rend impopulaire et menace sa majorité à quelques mois des élections de moyen terme. De son côté, l'Opep+ a fait le service minimum, préférant la solidité d'un partenariat qui repose sur la bonne entente entre l'Arabie Saoudite et la Russie.