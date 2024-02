Aux Etats-Unis, Donald Trump déroule le tapis rouge au président argentin Javier Milei

Le président argentin Javier Milei et l'ex-président américain Donald Trump ont appelé à "rentre à l'Argentine sa grandeur", écho du "Make America great again" de Trump, lors d'une rencontre samedi à Washington à l'occasion d'une conférence d'ultra-conservateurs. "Nous ne céderons pas tant que nous n'aurons pas rendu à l'Argentine sa grandeur", a lancé le président ultralibéral argentin, dans un discours appelant à faire barrage au socialisme et se battre pour la liberté, et qualifiant la notion de justice sociale d'"aberration". Connus tous les deux pour leurs discours enflammés et leur rejet des normes politiques traditionnelles, les deux hommes se sont retrouvés après leurs discours respectifs dans les coulisses de la Conférence sur l'Action politique conservatrice.

Et devant les journalistes, Donald Trump a lancé "Make Argentina great again!", tandis que Milei répondait en espagnol avec son fameux slogan de campagne : "Viva la libertad, carajo!" ("Vive la liberté, bordel!").

Malgré ses déboires judiciaires, M. Trump semble bien parti pour être le candidat républicain face au président sortant Joe Biden à l'élection de novembre. Il a chanté les louanges de M. Milei dans son discours. "Il a réussi beaucoup de choses, c'est un grand homme, c'est un MAGA", a-t-il déclaré, avant de faire remarquer que l'acronyme de son slogan marchait aussi bien pour l'Argentine.

Elu l'an dernier en Argentine, porté par la vague de colère suscitée par des décennies de crise économique, M. Milei a entamé par décret une dérégulation économique massive, dévaluant le peso, diminuant fortement les subventions publiques et supprimant des centaines de règles ou lois.

L'Argentine s'enfonce dans la pauvreté

En parallèle de cette rencontre, le Fonds monétaire international (FMI) a recommandé au président argentin Javier Milei de garantir les aides sociales aux plus pauvres, alors qu'il poursuit ses réformes économiques ultra-libérales et cherche à ramener le déficit budgétaire à zéro.

"Les mesures concrètes prises pour respecter l'ancrage budgétaire doivent être calibrées de manière à garantir que l'aide sociale continue d'être fournie et que le fardeau ne retombe pas entièrement sur les groupes les plus pauvres", a déclaré Gita Gopinath, directrice adjointe du FMI, dans une interview au journal La Nación dimanche.

L'Argentine a un programme de prêt de 44 milliards de dollars avec le FMI. Mme Gopinath s'est rendue dans le pays sud-américain jeudi et vendredi pour évaluer personnellement ses progrès et rencontrer le président Milei et son gouvernement, mais aussi des économistes, des syndicalistes et des représentants d'organisations sociales qui réclament plus d'aides de l'État.

En deux mois et demi de mandat, le gouvernement a opéré une dévaluation de 50% du peso, une libéralisation totale des prix, une large déréglementation et des coupes budgétaires drastiques pour tenter de parvenir à un déficit budgétaire nul cette année, et de contenir une inflation de 254%. Plus de 50% de la population argentine vit sous le seuil de pauvreté.

(Avec AFP)

