Présidentielle américaine : Trump écrase sa rivale Nikki Halley à la primaire républicaine

Donald Trump a remporté une nouvelle victoire dans la course à la Maison Blanche. En Caroline du Sud, le candidat républicain a confirmé sa mainmise sur le parti conservateur américain. À quelques mois du scrutin crucial, Trump fait la course en tête chez les électeurs républicains. Malgré les multiples condamnations et les procès à venir, le milliardaire est loin devant Nikki Halley dans les enquêtes d'opinion.

Lire aussiDécision sans précédent : Donald Trump condamné à plus de 350 millions de dollars d'amende pour fraudes

Selon l'institut Edison Research, Donald Trump est crédité de 59,7% des voix et Nikki Haley de 39,7% après le dépouillement de près de la moitié des bulletins. Ce résultat devrait encore renforcer les appels de certains républicains, qui demandent à Nikki Haley de retirer sa candidature et de permettre ainsi au parti de se rallier à Donald Trump. En face, Joe Biden espère profiter de son bilan économique favorable avec un taux de chômage au plus bas et des créations d'emplois dynamiques dans la bataille présidentielle. Mais la fièvre des prix a mis sous pression les plus modestes et les classes moyennes outre-Atlantique.

Victoire éclair

Il n'a fallu qu'une poignée de secondes pour que le visage de Donald Trump s'affiche sur toutes les grandes télévisions du pays. La victoire de l'ancien président à la primaire de cet Etat du sud-est des Etats-Unis a été projetée par les médias américains dès la fermeture des bureaux de vote.

"Cela s'est fait un peu plus tôt que nous ne l'avions prévu", a confessé, amusé, le principal intéressé, lors d'un discours.

Trump déjà dans le match avec Biden

Durant son allocution, Donald Trump n'a pas daigné mentionner sa rivale du soir, Nikki Haley. La quinquagénaire est la seule républicaine encore en lice pour possiblement lui barrer la route vers la Maison Blanche. A la place, l'ex-homme d'affaires s'est projeté dans son match retour probable avec le président démocrate Joe Biden, le 5 novembre prochain. "Joe (Biden), tu es viré !", a-t-il lancé depuis Columbia, la capitale de Caroline du Sud.

Haley battue, même à domicile

Cela devait être une occasion pour Nikki Haley de relancer sa campagne -- car la candidate affrontait cette fois Donald Trump en terrain conquis.

Nikki Haley a dirigé la Caroline du Sud, Etat du sud-est du pays durant six ans, et était appréciée en tant que gouverneure. Mais les électeurs républicains de l'Etat ont finalement préféré Donald Trump dans la course à l'investiture républicaine

Les scrutins se suivent et se ressemblent pour Donald Trump, vainqueur des cinq premières primaires républicaines. Ces élections ont pour but de désigner le candidat conservateur à la présidentielle de novembre.

En dépit de ses nombreux ennuis judiciaires, qui lui font entre autres risquer la prison, l'ancien président a largement remporté le vote des électeurs républicains de l'Iowa, du New Hampshire, des Iles vierges, du Nevada... et de la Caroline du Sud. Avec cette série de victoires, la mainmise de l'ancien président sur les républicains se renforce de jour en jour.

(Avec AFP et Reuters)