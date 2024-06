Chine : l'activité manufacturière continue de se contracter

L'activité manufacturière en Chine s'est contractée pour le deuxième mois consécutif en juin, selon des données officielles publiées dimanche. Ces dernières ont souligné la fragilité de la reprise économique du pays à l'approche d'une réunion politique clé. Plus précisément, l'indice des directeurs d'achat (connu sous l'acronyme PMI) de l'industrie manufacturière, baromètre du monde industriel, s'est établi à 49,5 pour un deuxième mois consécutif, selon le Bureau national des statistiques (BNS). Or, un indice PMI inférieur à 50 indique un déclin de l'activité, tandis qu'un indice supérieur indique une expansion.

La Chine en recherche d'élan

Les dirigeants chinois se rencontreront à Pékin à la mi-juillet pour une importante réunion politique qui devrait faire de la reprise économique une priorité. La contraction du secteur manufacturier est un signe inquiétant pour la deuxième économie mondiale, qui peine à retrouver son élan depuis fin 2022, c'est à dire la fin des restrictions contre la pandémie de Covid-19 qui avaient lourdement pesé sur la croissance chinoise.

Heureusement, l'indice PMI non manufacturier de la Chine, qui prend en compte les services, montre une activité en progression en juin, à 50,5, a également indiqué le BNS dimanche. Mais ce chiffre est néanmoins plus bas que l'indice 51,1 du mois précédent et est également inférieur à celui de 51,0, attendu par le consensus de Bloomberg.

Bien que la Chine a « conservé une expansion globale » en juin, « les bases d'une reprise et d'une amélioration continues doivent toujours être consolidées », a averti Zhao Qinghe, statisticien du BNS, dans un communiqué. Une profonde crise de la dette dans le secteur immobilier autrefois florissant, une consommation atone et un taux de chômage élevé, en particulier chez les jeunes, sont autant d'obstacles auxquels les dirigeants sont confrontés. Un grand chantier s'ouvre donc. Le président chinois Xi Jinping a ainsi déclaré vendredi que les autorités envisageaient « d'importantes mesures » visant à « créer un environnement d'affaires plus conforme aux règles du marché, à la législation et aux normes internationales. »