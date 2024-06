La Chine continue de faire pression sur Taïwan, 41 avions militaires chinois détectés

Le ministère de la Défense de Taïwan a déclaré samedi avoir détecté 41 avions chinois autour de l'île, après de multiples intrusions depuis l'investiture à Taipei du nouveau président Lai Ching-te. Sur ces 41 appareils militaires, « 32 ont franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan », a indiqué le ministère dans un communiqué, en référence à la ligne qui coupe en deux ce détroit de 180 kilomètres de large entre l'île et la Chine continentale.

Sept navires chinois ont aussi été détectés autour de Taïwan au cours des 24 heures précédant 6 heures du matin (22 heures GMT). Le ministère ajoute qu'il a « surveillé la situation et réagi en conséquence ».

Lire aussiTaïwan : la tension monte alors que la Chine accuse le nouveau président de pousser l'île vers « la guerre »

Cette incursion chinoise dans les environs de Taïwan survient après que la Chine a inclus la peine de mort pour des cas « particulièrement graves », dans des directives judiciaires rendues publiques vendredi sur les sanctions pénales prévues à l'encontre des partisans « irréductibles » de l'indépendance de Taïwan, ont rapporté des médias d'Etat.

Une « tactique de zone grise »

Pour rappel, la Chine estime que l'île de Taïwan, gouvernée de façon autonome, fait partie de son territoire et se dit prête à la reconquérir par la force si nécessaire. Le président Lai Ching-te, qui est membre du Parti démocrate progressiste et qui a pris ses fonctions le 20 mai, s'en est tenu à la position de Mme Tsai Ing-wen, sa prédécesseure, selon laquelle l'île est déjà de facto indépendante et n'a donc pas besoin de le proclamer officiellement.

Ces dernières années, l'Empire du Milieu a accentué sa pression militaire sur l'île en envoyant presque quotidiennement des avions de guerre et des navires, ce qui, selon les experts, constitue une « tactique de zone grise », c'est-à-dire des actions d'intimidation qui ne vont pas jusqu'à des actes de guerre à proprement parler.

D'autres analystes soulignent également que ces dernières incursions sont une réponse aux exercices militaires conjoints des Etats-Unis et des Philippines qui ont eu lieu en avril, en mer de Chine méridionale. Ces exercices ont simulé la reprise d'îles occupées par l'ennemi dans cette zone.

(Avec AFP)