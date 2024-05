Dans un climat tendu, la Suisse remporte l'Eurovision

La Suisse a remporté samedi le concours Eurovision de la chanson 2024 organisé à Malmö, en Suède, dans un climat tendu marqué par une vive controverse sur la participation d'Israël, en pleine guerre dans la bande de Gaza. Des milliers de personnes s'étaient en effet rassemblées samedi à Malmö pour protester contre la participation d'Israël à la finale du concours.

L'artiste non-binaire suisse Nemo, 24 ans, a remporté la victoire avec sa chanson « The Code », qui relate sa quête d'identité. Le chanteur suisse est le premier artiste non binaire a remporter cette compétition.

Eden Golan à la cinquième place

Avec sa veste à plumes roses et rouges et sa jupe satinée rose, Nemo a recueilli 591 points, dépassant le favori croate, Baby Lasagna et ses 547 points. L'Ukraine a terminé troisième (453 points) et la France quatrième (445 points).

L'Israélienne Eden Golan, 20 ans est arrivée en cinquième position avec 323 points pour sa chanson « Hurricane ».

Nemo donne à la Suisse, chantre de la neutralité, sa troisième couronne dans un concours qui se veut apolitique. Sa chanson, « The Code », « raconte le voyage que j'ai commencé en réalisant que je ne suis ni un homme ni une femme », a indiqué Nemo, qui demande à être désigné par des pronoms non-genrés et avait arboré le drapeau non-binaire lors de la parade d'ouverture de la compétition. L'Union européenne de radio-télévision (UER), qui chapeaute le concours, interdit tout drapeau autre que ceux des pays participants, et notamment toute bannière à message politique.