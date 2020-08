Des responsables de la Fed favorables à un soutien accru à l'économie

L'impact du Covid-19 n'en finit pas de peser sur l'économie américaine. Alors que la Fed, la Réserve fédérale du pays, a déjà mis en place des mesures en réaction à la crise économique provoquée par la pandémie qui ont permis de soutenir l'emploi et la consommation - taux directeur ramené à zéro et achat d'obligations sur les marchés financiers pour plusieurs milliers de milliards de dollars -, elle devra peut-être aller encore plus loin. C'est en tout cas ce qu'évoquent plusieurs membres du Federal Open Market Committee (FOMC), l'organe décisionnel de la Fed, selon les « minutes » de la réunion des 28 et 29 juillet dernier. Ils y ont jugé que le rebond du marché du travail ralentissait déjà et que la poursuite du redressement de l'emploi dépendait d'une reprise « large et soutenue » de l'activité des entreprises.

Lire aussi : La Fed continue d'abreuver les marchés en liquidités

Depuis le mois dernier, le nombre quotidien de nouveaux cas d'infection par le coronavirus aux États-Unis a diminué mais reste proche de 50.000 en moyenne, ce qui freine la réouverture des entreprises et a déjà contraint des écoles à retarder ou annuler la rentrée dans certains États du pays. « Notant la montée de l'incertitude qui entoure les perspectives économiques durant la période séparant deux réunions, plusieurs participants ont suggéré qu'un assouplissement supplémentaire pourrait être nécessaire pour favoriser la reprise économique et ramener l'inflation vers l'objectif de 2% du Comité », explique le compte rendu.

Lire aussi : Coronavirus : la Fed craint des dégâts durables sur l'économie américaine

Différentes approches à l'étude

Le FOMC a débattu de différentes approches susceptibles d'être appropriées « à un moment donné », parmi lesquelles un engagement à maintenir des taux jusqu'à ce que des objectifs économiques quantifiés soient atteints ou jusqu'à une date donnée. Deux options que la Fed a utilisées lors de la récession précédente.

Les membres du FOMC ont cependant semblé peu partisans d'objectifs ou de niveaux plafonds en matière de rendements des bons du Trésor. « De nombreux participants ont jugé que des plafonds et des objectifs de rendements n'étaient pas justifiés dans le contexte actuel mais devaient demeurer une option », précisent les « minutes ». Les rendements des Treasuries à 10 et 30 ans ont augmenté après la publication du document. « Il semble que le marché soit assez déçu par les discussions sur le contrôle de la courbe des rendements », a commenté Tom Simons, économiste spécialiste des marchés monétaires chez Jefferies.

Le compte rendu de la réunion de juillet montre aussi que les responsables de la Fed se rapprochent d'un accord sur l'évolution du cadre de la politique monétaire américaine, qui passerait par une modification du « Communiqué sur les objectifs à plus long terme et la stratégie de politique monétaire » qu'elle publie régulièrement.

À l'issue de cette réunion, la Fed a laissé sa politique monétaire inchangée tout en réaffirmant son engagement à soutenir l'économie américaine face aux ravages provoqués par la crise du Covid-19.

Lire aussi : États-Unis : quel impact du Covid-19 sur le pays de la démesure ?