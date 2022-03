Echange sous haute tension entre Joe Biden et Xi Jinping : Washington met en garde Pékin contre un soutien chinois à la Russie

L'échange promet d'être tendu. Plantant le décor à quelques heures d'un entretien prévu ce vendredi à 13 heures (GMT) entre Joe Biden et Xi Jinping, les Etats-Unis ont fait savoir que la Chine s'exposerait à des représailles si elle devait "soutenir l'agression russe" contre l'Ukraine, a déclaré jeudi le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken.

"Nous sommes préoccupés par le fait qu'ils envisagent d'assister directement la Russie avec de l'équipement militaire qui serait utilisé en Ukraine. Le président Biden parlera demain (vendredi, Ndlr) au président Xi et dira clairement que la Chine devra assumer la responsabilité de toute initiative de sa part pour soutenir l'agression de la Russie et que nous n'hésiterons pas à en faire payer le coût", a ajouté Antony Blinken devant des journalistes, sans préciser la nature de ce "coût", ni les preuves à l'appui de leurs soupçons.

La Chine a la responsabilité d'user de son influence auprès du président russe Vladimir Poutine et de défendre les règles internationales, mais elle semble "prendre la direction opposée (...), nous voyons avec préoccupation que la Chine réfléchit à apporter à la Russie une assistance militaire directe", a ajouté le chef de la diplomatie américaine, confirmant ainsi pour la première fois officiellement les déclarations anonymes de responsables américains se disant persuadés que la Chine est disposée à fournir un tel soutien à Moscou. Selon le New York Times, la Russie a sollicité la Chine pour obtenir une aide économique et militaire de la Chine pour mener la guerre en Ukraine et contourner les sanctions occidentales. La Russie a démenti avoir sollicité une aide militaire auprès de la Chine, laquelle, via son ministère des Affaires étrangères, a qualifié ces accusations de "désinformation".

Cet échange intervient après une très longue rencontre en début de semaine à Rome entre le conseiller à la sécurité nationale américain, Jake Sullivan, et Yang Jiechi, plus haut responsable de la diplomatie du Parti communiste chinois.

Pour la porte-parole de la Maison blanche, Jen Psaki, l'entretien téléphonique entre les deux chefs d'Etat sera "l'occasion pour le président Biden de savoir où se situe le président Xi". "Le fait que la Chine n'ait pas dénoncé ce qu'est en train de faire la Russie (...) en dit beaucoup", a-t-elle ajouté.

La Chine privilégie sa relation avec la Russie

Depuis le début de l'invasion russe le 24 février, la Chine, privilégiant sa relation avec Moscou et partageant avec la Russie une profonde hostilité envers les Etats-Unis, refuse de condamner l'offensive en Ukraine ou de la qualifier d'invasion. Pékin censure sur son territoire les contenus en ligne jugés pro-occidentaux ou défavorables à la Russie. Tout en disant reconnaître la souveraineté de l'Ukraine, elle considère également que la Russie a des préoccupations légitimes en matière de sécurité qui doivent être entendues.

Au-delà de la question d'une éventuelle assistance militaire à la Russie, Washington ne veut pas que la Chine aide à Moscou à atténuer l'impact de ces sanctions d'une sévérité jamais vues, censées étrangler financièrement et économiquement le régime de Vladimir Poutine.

"La priorité du président Biden (pendant la conversation) sera de demander à la Chine de ne pas donner à la Russie les moyens de compenser les sanctions internationales, et de ne pas envoyer d'équipements pour la machine de guerre russe en Ukraine", a dit à l'AFP Ryan Hass, expert auprès de l'institut de recherches Brookings, et ancien conseiller du président Barack Obama pour la Chine.

De son côté, Xi Jinping "doit arbitrer entre diverses priorités. Il accorde beaucoup d'importance au partenariat avec la Russie, mais il ne veut pas saper les relations avec l'Occident", dont la Chine dépend "pour son accès à certaines technologies de pointe", souligne-t-il.

"Les intérêts de la Chine et de la Russie ne sont pas alignés. Poutine veut dynamiter le système international alors que le président Xi se voit comme l'architecte d'un nouvel ordre international", analyse encore l'expert.

"L'amitié entre la Chine et la Russie est solide comme un roc" (Pékin)

Les liens entre la Russie et la Chine sont très forts. Récemment, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, avait tenu des propos remarqués en déclarant que l'amitié entre la Chine et la Russie était « solide comme un roc » et que les perspectives de coopération future étaient « immenses » entre les deux pays. Une déclaration à l'opposé de la posture des pays occidentaux, qui condamnent unanimement l'invasion russe depuis le premier jour. Mais qui ne surprend pas au regard des relations et intérêts économiques qui lient la Chine et la Russie depuis de nombreuses années. La relation politique et économique entre les deux pays s'est considérablement renforcée depuis l'invasion russe de la Crimée en 2014 et de précédentes sanctions contre le régime poutinien. Elles pourraient l'être davantage.

Investissements dans les entreprises russes du secteur de l'énergie ?

Il y a une dizaine de jours, l'agence de presse Bloomberg, qui citait des sources proches du dossier, Pékin est en pourparlers avec ses entreprises d'État chinoises, dont China National Petroleum (CNPC), China Petrochemical, Aluminum Corp et China Minmetals, pour qu'elles achètent ou augmentent leurs participations dans des entreprises russes du secteur de l'énergie et des matières premières, notamment le géant du gaz Gazprom et le producteur d'aluminium Rusal. Certaines discussions entre les entreprises énergétiques chinoises et russes auraient même déjà débuté, selon des sources concordantes, fait valoir Bloomberg. Interrogés par l'agence financière anglo-saxonne, CNPC et China Petrochemical (connu sous le nom de Sinopec Group) ont refusé de commenter, selon les responsables de communication de ces sociétés. L'organisme de réglementation des actifs publics chinois Sasac, Aluminum Corp et Minmetals n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Pour rappel, les présidents Xi Jinping et Vladimir Poutine ont signé le mois dernier, avant les Jeux olympiques d'hiver, une série d'accords visant à stimuler l'approvisionnement russe en gaz et en pétrole, ainsi qu'en blé. Gazprom et Rosneft figuraient parmi les géants russes de l'énergie qui ont scellé des accords lors de la rencontre des deux dirigeants à Pékin. Reçu en grande pompe, Vladimir Poutine, avait indiqué que l'amitié sino-russe est un "exemple de relation digne, où chacun aide et soutient l'autre dans son développement".

Selon Bloomberg, tout accord aurait pour objectif de soutenir les importations de la Chine, qui se concentre de plus en plus sur la sécurité énergétique et alimentaire, et non de montrer son soutien à l'invasion de la Russie en Ukraine, que n'a pas, néanmoins, condamné Pékin.

La guerre de la Russie en Ukraine a accru la pression sur la Chine pour sécuriser ses importations alors que le coût de l'énergie, des métaux et des denrées alimentaires atteint des niveaux sans précédent. Inquiets de l'impact de la flambée des prix sur l'économie, les hauts responsables du gouvernement chinois ont donné l'ordre de donner la priorité à la sécurité de l'approvisionnement en matières premières, avait rapporté Bloomberg la semaine dernière.

Les liens entre Moscou et Pékin se sont traduits par une hausse des exportations chinoises vers la Russie depuis le début de l'année. Car si la Chine a connu un tassement de ses exportations en janvier-février 2022, puisqu'elles n'ont progressé que de 16,3% sur un an (un rythme inférieur à l'an dernier où elles avaient bondi de 60,6% au cours de la même période), elles grimpent fortement vers la Russie selon des chiffres publiés par les Douanes chinoises. Sur les deux premiers mois de 2022 en effet, les ventes du géant asiatique vers son voisin russe ont bondi de 41,5% sur un an, sans que le détail des produits concernés ait été précisé.

