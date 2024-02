En Moldavie, à l'ouest de l'Ukraine, les « tentatives de déstabilisation » sont « vraisemblablement pilotées par la Russie », selon Paris

Engagée depuis deux ans dans la russification d'une partie de l'Ukraine suite à son invasion, le gouvernement de Vladimir Poutine cherche-t-il à ouvrir un autre front, à l'ouest de son voisin ? C'est en tout cas la crainte des Occidentaux, suite à la montée des tensions en Moldavie, petit Etat situé à l'ouest de la ville ukrainienne d'Odessa, provoquée par la minorité russophone depuis quelques jours. Ce scénario d'infiltration-influence des russophones apparaît, depuis l'annexion de la Crimée en 2014 et, plus tôt, la guerre dans le Donbass, comme un modus operandi de Moscou.

Aussi, pour la France, la Russie est « très vraisemblablement » derrière les « tentatives de déstabilisation », en appuyant des séparatistes pro-russes de la région de Transnistrie qui ont demandé l'aide de Moscou, a affirmé jeudi la diplomatie française.

« Un scénario connu »

« La Moldavie fait face à des tentatives de déstabilisation de plus en plus agressives, très vraisemblablement pilotées par la Russie », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, assurant que « l'appel à la soi-disant protection par Moscou de séparatistes dénués de toute autonomie est un scénario connu ».

La Moldavie est aussi frontalière d'un autre pays, la Roumanie, membre de l'Union européenne et où un détachement de l'armée française y est déployé.

« Face à cette recrudescence d'agressivité de la Russie, un sursaut collectif est nécessaire », a-t-il encore commenté, en évoquant des déclarations « outrancières » de la Russie contre la France « cette semaine encore », « témoin de sa fébrilité face à des partenaires européens déterminés à tout faire pour mettre la Russie en échec » en Ukraine.

Les mots choisis par Paris sont proches de ceux de la diplomatie américaine. Les Etats-Unis ont dit mercredi soutenir « la souveraineté » de la Moldavie. « Compte tenu du rôle de plus en plus agressif et déstabilisateur de la Russie en Europe, nous suivons de très près les actions de la Russie en Transnistrie et la situation générale dans cette région », a ajouté un porte-parole du département d'Etat.

Suite à la demande de protection, la diplomatie russe a rapidement répondu, assurant avoir pour « priorité » la « protection » des habitants de la Transnistrie et ajoutant que Moscou allait « examiner avec attention » la demande de Tiraspol, sans donner plus de précisions.

En réponse, le gouvernement moldave a rejeté « la propagande venant de Tiraspol », selon le vice-Premier ministre Oleg Serebrian, affirmant que la région bénéficiait des « politiques de paix, de sécurité et d'intégration économique » dans le cadre de ses liens avec l'Union européenne.

Etroite bande de terre située entre la Moldavie et l'Ukraine, la Transnistrie a fait sécession après une courte guerre en 1992 contre l'armée moldave.

La Russie y maintient toujours 1.500 militaires censés notamment assurer une mission de maintien de la paix, selon les chiffres officiels.

Dans son discours annuel devant la presse ce jeudi, Vladimir Poutine n'a pas mentionné le cas de la Transnistrie, indiquant seulement que « les soldats russes ne reculeront pas » au sujet du conflit en Ukraine.

(Avec AFP)