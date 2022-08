Énergie : la grande revanche du gaz algérien

Anthony Blinken, Sergueï Lavrov, Mario Draghi, Emmanuel Macron... la liste des leaders politiques des grandes puissances mondiales qui se sont pressés à Alger ces derniers mois doit faire rougir de fierté le gouvernement algérien, lui qui était encore en quête de légitimité internationale après la fin chaotique de l'ère Bouteflika. Ce week-end, le Président de la République s'apprête à clore une visite de trois jours dans l'ancienne colonie française.

Officiellement, le déplacement se fait d'abord pour traiter des questions mémorielles et diplomatiques. Avant que l'avion d'Emmanuel Macron ne décolle, l'Elysée assurait même qu'aucun contrat gazier ne figurait à l'agenda de la délégation française. Dans la délégation du Président se trouve pourtant la directrice générale d'Engie Catherine MacGregor.

« Le gaz est évidemment un enjeu de la visite »

« Malgré ce qu'Emmanuel Macron en dit, le gaz est évidemment un enjeu de la visite. Des renégociations de contrats d'approvisionnement en gaz de la France sont en cours avec Engie », décrypte Alexandre Kateb, économiste, fondateur du site Multipolarity report, spécialiste des économies émergentes. Les Français ne doivent cependant pas s'attendre à trouver dans les sables algériens des trésors cachés de gaz disponible tout de suite, en grande quantité.

« D'un point de vue technique, les autres pays sont passés avant, par conséquent l'essentiel de ce qui pouvait être vendu est déjà acheté, même s' il y a probablement une petite marge. Le gaz encore négociable aujourd'hui, c'est du GNL (gaz naturel liquéfié, exporté par bateau en volumes plus faibles que par gazoduc). L'Algérie arrive à l'extrémité de ses capacités de production », prévient Anna Creti, professeur d'économie à Dauphine et directrice de la chaire économie du climat.

En effet, à l'occasion des deux visites de Mario Draghi à Alger, le Premier ministre transalpin a conclu des accords avec l'Algérie. Elle est désormais le premier fournisseur de gaz de l'Italie, en lieu et place de la Russie. Le géant pétro-gazier ENI a obtenu l'exploitation d'un nouveau gisement pour 25 ans aux côtés de l'entreprise nationale algérienne d'hydrocarbures Sonatrach à Berkine dans l'est du pays. Italiens et Algériens disposent du pipeline Transmed qui permet d'acheminer le gaz du désert algérien aux côtés italiennes en sillonnant à travers la Tunisie et la Sicile. A court-terme, la France risque donc de se contenter de goûtes de gaz supplémentaires.

« Le problème, c'est que l'Algérie exploite des gisements vieillissants. Cela crée un goulot d'étranglement au niveau de la production, mais du côté de la distribution il n'y a pas de problème. Les pipelines sont sous-utilisés. L'Algérie a connu une relative stagnation ces dernières années notamment parce que la Russie lui avait pris des parts de marchés sur le gaz en Europe. En parallèle, la demande nationale augmente en raison des besoins accrus de certaines industries comme la métallurgie, la sidérurgie mais aussi de la croissance démographique de l'ordre de 1% par an », abonde le spécialiste de l'Algérie Alexandre Kateb au sujet de l'industrie gazière.

Dans ce secteur, les contrats sont souvent scellés et garantis plusieurs mois voire plusieurs années à l'avance tant les dépenses d'extraction sont lourdes. Le gouvernement français n'ignore rien du fonctionnement de ce marché du gaz, et mise sur l'avenir pour sécuriser l'approvisionnement en gaz par des relations économiques de confiance avec leurs homologues algériens. En juillet, Engie et Sonatrach avaient déjà étendu un partenariat gazier existant, avec à la clé une hausse des volumes, notamment du GNL, mais aussi des prix ajustés aux cours actuels.

« Retour en grâce du gaz algérien »

De fait, l'économiste algérien Alexandre Kateb consent à parler de « retour en grâce du gaz algérien » qu'illustre les sollicitations des grandes entreprises européennes orphelines du gaz russe soutenues par leurs dirigeants politiques à la recherche d'une alternative à la Russie. « Le gaz algérien a toujours été demandé historiquement, mais pas avec ce caractère d'urgence que provoque la guerre en Ukraine », reconnaît-il. Nouveauté notable, ce sont désormais les leaders politiques qui négocient directement les contrats d'hydrocarbures de long-terme à la manière de ce qui se faisait après la Seconde guerre mondiale, et plus seulement les patrons d'entreprise.

La stabilisation de la situation politique permet aussi aux Occidentaux de discuter de manière sereine avec l'exécutif algérien présidé par Abdelmadjid Tebboune, un personnage moins contesté par la rue que ne l'était Abdelaziz Bouteflika lors de la contestation populaire du Hirak.

La récente floraison de contrats gaziers et pétroliers ne tient d'ailleurs pas qu'à la guerre en Ukraine. En décembre 2019, l'Algérie a établi une nouvelle loi sur les hydrocarbures dont les décrets d'application sont entrés en vigueur en 2021. Ce cadre légal « donne beaucoup plus de flexibilité aux majors du financement à l'exploitation jusqu'à la distribution. La loi est aujourd'hui opérationnelle. Ce cadre plus attractif justifie l'intérêt croissant pour le gaz algérien », analyse Alexandre Kateb.

L'Algérie renforcée à l'international

Du point de vue de la géopolitique du gaz, l'Algérie en sort renforcée. Le pays demeure un acteur incontournable du commerce d'hydrocarbures fossiles. Premier exportateur africain de gaz naturel et septième mondial, il est doté d'un potentiel colossal d'exploitation du gaz de schiste qui, s'il venait à être exploité, placerait l'Algérie selon les estimations dans le top 5 voire le top 3 des plus gros producteurs de schiste.

Sur le moyen-long terme, l'appétit des Européens pour le gaz algérien représente à Alger la certitude d'achats constants sur plusieurs années. Rattaché à l'Algérie via quatres branche de gazoducs dont Transmed par l'Italie et Medgaz par l'Espagne, l'Europe reste le débouché naturel du gaz algérien. Certes, l'Asie monte en puissance et représente un marché d'avenir mais l'exportation de GNL demeure bien plus coûteuse, donc moins profitable, que celle par gazoducs.

La malédiction du syndrome néerlandais

A la faveur de la crise de l'énergie, le gaz algérien ressemble plus que jamais à une bénédiction qui remplit les caisses de l'Etat et fournit des devises. Mais l'abondance de matières premières se mue parfois en malédiction. « Les pays émergents qui lient leur destin aux ressources naturelles doivent toujours faire attention à ne pas s'enfermer exclusivement dans cette rente, qui peut disparaître brutalement quand les ressources seront épuisées. Il y a un risque de syndrome néerlandais», avertit la professeure Anna Creti de l'université Paris-Dauphine.

Le syndrome néerlandais décrit une économie qui s'appuie essentiellement sur l'exportation de matières premières et finit par se reposer sur cette manne. In fine, les pays frappés par ce syndrome tardent à s'industrialiser et à se diversifier. A bon entendeur.