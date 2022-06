Vladimir Poutine renforce ses liens avec le Brésil, comme il l'avait annoncé la semaine dernière. Le président russe et son homologue brésilien Jair Bolsonaro se sont entretenus par téléphone ce lundi 27 juin. S'exprimant lors d'un événement à Brasilia, Jair Bolsonaro a déclaré que les deux dirigeants avaient discuté « sécurité alimentaire » et « insécurité énergétique ». Sans toutefois donner davantage de détails.

Le Kremlin a de son côté indiqué dans un communiqué que, lors de cette conversation téléphonique, Vladimir Poutine avait « souligné que la Russie s'engage(ait) à remplir ses obligations pour assurer un approvisionnement ininterrompu des agriculteurs brésiliens en engrais russes ».

Puissance agricole mondiale, le Brésil importe plus de 80% de ses engrais, un chiffre qui atteint les 96% dans le cas du potassium, selon les données du ministère de l'Agriculture. Plus de 20% de ces engrais importés proviennent de Russie, qui est de fait le principal fournisseur du Brésil.

Moscou veut faire des Brics ses alliés

Les propos de Vladimir Poutine viennent confirmer son positionnement affiché la semaine dernière. Pour pallier les conséquences économiques des sanctions européennes imposées par la Russie, le président russe avait en effet indiqué jeudi 23 juin « réorienter de manière active ses flux commerciaux et ses contacts économiques extérieurs vers des partenaires internationaux fiables, avant tout vers les pays des Brics », à savoir le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud.

Vladimir Poutine a même appelé ces pays à coopérer. « Ce n'est qu'en se basant sur une coopération honnête et mutuellement avantageuse que l'on peut chercher des issues de la situation de crise frappant l'économie mondiale à cause des actions égoïstes et irréfléchies de certains pays », a-t-il déclaré lors du sommet virtuel des Brics, en référence à l'effet sur l'économie mondiale qu'il prête aux sanctions plutôt qu'à son offensive contre l'Ukraine.

Il a notamment dénoncé les tentatives de ces pays occidentaux de « se servir des mécanismes financiers pour rendre le monde entier responsable de leurs propres erreurs de politique macroéconomique ». Selon lui, un « rôle de meneur de la part des pays des Brics est aujourd'hui nécessaire comme jamais pour élaborer une politique unificatrice, positive visant à créer un système (mondial) réellement multipolaire ».

Selon lui, les Brics pourraient compter ici sur le soutien de « plusieurs pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine qui aspirent à mener une politique indépendante ».

Le Brésil cherche à diversifier ses approvisionnements

Le Brésil, première puissance économique d'Amérique latine, cherche à renforcer ses marchés d'approvisionnement d'engrais, principalement en se tournant vers le Canada, la Jordanie, l'Egypte ou le Maroc. Rio souhaite aussi relancer sa production nationale d'engrais.

Le secteur agricole brésilien se tourne aussi vers des solutions alternatives naturelles pour diminuer ses coûts de production tout en assurant ses récoltes. Parmi elles figurent les reminéralisateurs (ou "agro-minéraux") naturels obtenus à partir de roches riches en nutriments, broyées puis répandues dans les champs avant le semis. Si d'autres pays comme la France, les États-Unis, le Canada, l'Inde ou l'Australie utilisent ces reminéralisateurs, le Brésil est le plus avancé dans ce domaine.

« Le Brésil est un pays tropical et les pluies emportent les nutriments du sol. La poudre de roche permet un renouvellement de son écosystème et une amélioration de ses performances », expliquait en mai à l'AFP Marcio Remedio, directeur de la géologie et des ressources minérales du Service géologique du Brésil, lié au ministère des Mines et de l'Énergie.

Approuvés en tant qu'intrant agricole par une loi de 2013, les reminéralisateurs « permettent aussi aux racines de plantes de se développer davantage et de capter les nutriments présents dans le sol », précise Suzi Huff Theodoro, géologue et chercheuse à l'Université de Brasilia. Et d'ajouter : « On trouve des roches au profil adéquat dans de nombreuses régions du Brésil et le prix est bien moins cher » que les produits chimiques.

Selon une étude réalisée l'an dernier, les reminéralisateurs sont utilisés sur près de 5% de la surface agricole brésilienne. D'ici à la fin de l'année, ce chiffre sera bien plus significatif car la demande auprès des 30 fournisseurs brésiliens agréés est sans précédent. « La plupart ont déjà vendu toute leur production annuelle, aussi bien à des grandes et moyennes exploitations qu'à des petites fermes, surtout agroécologiques », selon la chercheuse.

Mais l'adoption croissante de ces différents produits ne se fait pas sans obstacles, note Carlos Pitol, consultant technique dans l'État du Mato Grosso do Sul et membre du GAAS. « Les agriculteurs ont peu d'assistance technique et ont du mal à obtenir des crédits pour investir davantage. Mais l'évolution de notre système de production est irréversible », considère-t-il.

