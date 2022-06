Outre la Chine, la Russie veut resserrer ses coopérations économiques avec l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud

La Russie a-t-elle trouvé la parade aux sanctions occidentales ? Depuis le début du conflit en Ukraine le 24 février dernier, Moscou est sous le coup de nombreuses mesures des Etats-Unis et de l'Union européenne destinées à tarir ses financements qui alimentent la guerre avec Kiev. Retrait d'entreprises occidentales du territoire russe, éviction du réseau interbancaire Swift, mais surtout, un embargo européen sur le pétrole russe adopté par les Vingt-Sept le 31 mai dernier.

Mais la Russie n'a pas dit son dernier mot et pour pallier les conséquences économiques de ces sanctions, le pays se tourne désormais vers les Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Moscou est en train de « réorienter de manière active ses flux commerciaux et ses contacts économiques extérieurs vers des partenaires internationaux fiables, avant tout vers les pays des Brics », a ainsi expliqué Vladimir Poutine, ce mercredi, en s'adressant aux participants au Forum économique des Brics à la veille d'un sommet virtuel de ces pays.

Hausse de la coopération en particulier sur le pétrole

Dans le détail, le chef de l'Etat a affirmé la volonté de la Russie d'élaborer avec ses partenaires des Brics « des mécanismes alternatifs de transferts internationaux » et une « devise internationale de réserve » pour réduire la dépendance vis-à-vis du dollar et de l'euro. En 2015 déjà, Vladimir Poutine avait ratifié un accord portant sur la création d'un fonds commun de réserves pour les Brics et signé par ces derniers pour pallier la domination des Etats-Unis sur les institutions financières internationales.

Il a également annoncé que des « pourparlers sur l'ouverture des chaînes de magasins indiens en Russie et l'augmentation de la part des automobiles chinoises (...) sur le marché russe sont en cours ». « Les livraisons du pétrole russe à la Chine et à l'Inde augmentent. La coopération agricole se développe de manière dynamique », tout comme l'exportation des engrais russes vers les pays des Brics, selon le président russe. Les importations par Pékin de pétrole russe ont en effet bondi en mai de 55% sur un an, selon les chiffres officiels publiés par les douanes chinoises, lundi. Concrètement, ce sont 8,42 millions de tonnes de pétrole qui ont été achetées par le géant asiatique, soit bien plus que les importations venues d'Arabie Saoudite, habituellement premier fournisseur du pays. Les importations indiennes connaissent, elles aussi, une forte croissance. Le pays ainsi que l'Afrique du Sud se sont, d'ailleurs, abstenus lors du vote d'une résolution de l'ONU condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Soutien fort de la Chine

C'est également le cas de la Chine qui, depuis le début du conflit, n'a cessé de rappeler sa proximité avec la Russie, comme lors d'un appel entre le président chinois Xi Jinping avec son homologue russe la semaine passée. « La Chine est disposée à poursuivre avec la Russie le soutien mutuel sur les questions de souveraineté, de sécurité, ainsi que sur d'autres questions d'intérêt fondamental et préoccupations majeures », avait ainsi indiqué le chef d'Etat chinois, selon des propos cités par l'agence de presse Chine nouvelle. Deux mois plus tôt, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, avait défini l'amitié entre la Chine et la Russie comme étant « solide comme un roc ». Il avait également précisé que « les perspectives de coopération future sont immenses ». Les chiffres des exportations chinoises vers la Russie depuis le début de l'année viennent illustrer ces propos : elles connaissent une forte hausse : +41,5% sur un an sur les deux premiers mois de 2022, sans que l'on connaisse, néanmoins, le détail des produits concernés.

Ce mercredi encore, Xi Jinping a manifesté son soutien, à peine voilé, à son partenaire russe, s'exprimant en marge du sommet virtuel. Le président chinois a surtout dénoncé « l'élargissement des alliances militaires », responsable selon lui de la crise en Ukraine. « L'humanité a connu les ravages de deux guerres mondiales et le sombre brouillard de la confrontation de la guerre froide », a-t-il déclaré, selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle. « Cette histoire douloureuse montre que la confrontation entre blocs hégémoniques (...) n'apportera pas la paix et la sécurité, mais seulement la guerre et les conflits », a-t-il souligné. Et d'ajouter que « la crise en Ukraine est un autre signal d'alarme pour le monde: la foi aveugle dans la position de force, l'élargissement des alliances militaires et la recherche de sa propre sécurité au détriment de la sécurité des autres pays débouchent immanquablement sur une impasse sécuritaire ». Des déclarations qui semblent, de la part du président chinois, une référence implicite à l'Otan et aux Etats-Unis. Xi Jinping s'est, en effet, attaqué ce mercredi aux sanctions prises par les Occidentaux contre la Russie, déclarant qu'elles constituaient « un boomerang et une arme à double tranchant ».