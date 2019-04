Erdogan perd le contrôle d'Ankara et d'Istanbul

Dimanche 31 mars 2019, les supporters du Parti républicain du peuple (CHP), social-démocrate laïc, opposé à l'AKP (Parti de la justice et du développement) islamo-conservateur d'Erdogan, manifestent leur joie à l'annonce des résultats de l'élection dans la ville d'Ankara, la plus grande de Turquie. (Crédits : Reuters)

Ankara est la plus grande ville du pays et le scrutin de dimanche était le premier depuis qu'Erdogan a été investi de pouvoirs étendus en juillet dernier. Selon Kemal Kilicdaroglu, chef du CHP, parti d'opposition à l'AKP d'Erdogan, sa formation l'aurait emporté à Ankara et Istanbul, ainsi qu'à Izmir, la troisième ville du pays. Mais l'AKP contesterait les résultats dans certains quartiers de la capitale.