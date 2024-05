Fait rare, la Chine va vendre des obligations d'Etat pour aider son économie

[Article publié le lundi 13 avril 2024 à 10h59 et mis à jour à 11h33] Pour soutenir son économie, tous les moyens sont bons. La Chine va vendre un premier lot d'obligations d'Etat à long terme cette semaine, a annoncé ce lundi le ministère des Finances. Dans le détail, le gouvernement commencera à émettre des obligations à 30 ans vendredi, dans le cadre d'une vente prévue de plus de 138 milliards de dollars de dette, selon un avis publié sur le site du ministère.

D'autres obligations d'une durée de 20 ans et de 50 ans seront mises en vente respectivement le 24 mai et le 14 juin prochain. Néanmoins, le ministère chinois des Finances n'a pas précisé le nombre d'obligations qui seront émises.

Objectif : financer des projets majeurs et stratégiques

La vente d'obligations a été évoquée ces derniers mois par les autorités chinoises, le premier ministre Li Qiang ayant indiqué en mars qu'elles seraient utilisées pour financer des projets majeurs d'importance stratégique. D'autant que les dépenses publiques chinoises doivent croître avec un budget 2024 fixé à 28.500 milliards de yuans (3.649 milliards d'euros), soit 1.100 milliards de yuans (141 milliards d'euros) de plus que l'an dernier.

La deuxième économie mondiale n'a vendu des obligations d'État de ce type qu'à de rares occasions, pour faire face à des difficultés économiques majeures, comme début 2020 pour financer les efforts de lutte contre la pandémie de Covid-19.

Économie en berne

Mais l'économie chinoise inquiète de nouveau. La volatilité du marché immobilier fait partie des principales préoccupations du gouvernement. Certains promoteurs sont même au bord de la faillite (Evergrande, Country Garden...) et les prix en chute dissuadent les Chinois d'investir.

La Chine a plusieurs fois annoncé des mesures pour sauver son secteur immobilier, mais avec pour le moment peu d'effets. Les autorités ont notamment levé les restrictions qui pesaient sur l'achat de logements dans certaines régions, notamment dans les grandes villes de Hangzhou (est) et de Xi'an (nord), afin de stimuler les achats immobiliers. « La demande intérieure est encore assez faible », notait auprès de l'AFP en mars, Zhiwei Zhang, économiste au cabinet Pinpoint Asset Management.

« La tâche de stabiliser le marché immobilier est encore très difficile », avait pour sa part déclaré au début de cette année le ministre chinois du Logement Ni Hong, estimant nécessaires les faillites et restructurations des promoteurs « gravement insolvables ». Pour rappel, l'immobilier chinois, qui avait connu deux décennies de croissance fulgurante avec la hausse du niveau de vie de la population, a longtemps représenté, au sens large, plus du quart du PIB de la Chine.

Le taux de chômage des jeunes a également atteint le niveau sans précédent de 21,3% à la mi-2023, avant que les autorités ne cessent de publier les chiffres mensuels.

Par ailleurs, les prix à la consommation en Chine ont augmenté en avril pour le troisième mois consécutif, confirmant la sortie de la déflation de la deuxième économie mondiale, mais la demande reste relativement faible dans le pays. Le gouvernement chinois multiplie donc les politiques pour inciter les consommateurs à dépenser, mais les résultats restent mitigés.

Croissance : un objectif modeste

Ces défis imposés à l'économie chinoise ont obligé Pékin à viser une croissance de son PIB autour de 5% en 2024. Un objectif modeste par rapport à la décennie 1990-2000 où la Chine a connu une croissance à deux chiffres. Ces dix dernières années, le pays avait réussi à maintenir une croissance aux alentours de 7% à 9%.

Lors d'un discours prononcé à l'ouverture de la session annuelle du Parlement chinois en mars, le Premier ministre chinoise Li Qiang avait d'ailleurs estimé que l'objectif de croissance en 2024 ne sera « pas facile » à atteindre. Et d'ajouter : « Nous devons donc maintenir le cap de notre politique, travailler plus dur et mobiliser les efforts concertés de toutes les parties. »

