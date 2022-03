Guerre en Ukraine : les pays occidentaux vont ajouter de nouvelles sanctions contre la Russie

Le président américain Joe Biden et ses alliés européens vont appliquer cette semaine des sanctions supplémentaires contre la Russie et resserrer les mesures déjà existantes, a déclaré mardi le conseiller à la sécurité nationale de la Maison blanche, Jake Sullivan, en amont du déplacement de Joe Biden à Bruxelles. Les Occidentaux annonceront également des mesures conjointes destinées à renforcer la sécurité énergétique de l'Europe et à réduire la dépendance de celle-ci au gaz russe.