Israël : se jugeant responsable d'avoir permis l'attaque du 7 octobre, le chef du renseignement militaire démissionne

« Il a été décidé que le général Haliva quitte ses fonctions et prenne sa retraite de l'armée, une fois son successeur nommé ». Le chef du renseignement militaire israélien, le général Aharon Haliva, a présenté sa démission, ce lundi, en raison de sa « responsabilité de commandement » dans l'attaque sans précédent menée le 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël, a annoncé l'armée israélienne.

Pour rappel, cette attaque qui a entraîné la mort de 1.170 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels israéliens. Il s'agit du premier responsable - politique ou militaire - israélien à démissionner depuis l'incursion sanglante des combattants du Hamas.

Suite à cette attaque, Israël a déclenché en représailles une opération militaire dans la bande de Gaza, dirigée par le Hamas, promettant d'anéantir le mouvement palestinien, dont les commandos ont aussi emmené 250 otages à Gaza. Alors qu'une centaine a été libérée au cours d'une trêve fin novembre, il reste toujours 129 otages détenus. Parmi les otages toujours captifs, 34 seraient morts, selon Israël.

De leurs côtés, les opérations israéliennes à Gaza ont fait plus de 34.000 morts, majoritairement des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas. Israël, qui célèbre lundi le début de la Pâque juive, s'apprête à accentuer la pression militaire dans la bande de Gaza où son armée dit préparer « les prochaines étapes de la guerre » contre le Hamas.

« Nous lui porterons de nouveaux coups durs - et cela arrivera bientôt. Dans les prochains jours, nous augmenterons la pression militaire et politique sur le Hamas, car c'est le seul moyen de libérer nos otages et de remporter notre victoire », a déclaré le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou dans un message vidéo diffusé dimanche soir.