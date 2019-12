L'affaire Epstein pousse la "firme" royale à une cure d'austérité

Le prince Charles, qui se prépare à prendre la suite de sa mère, âgée de 93 ans, "veut ramener (la famille royale) à un noyau de membres haut placés qui travaillent à plein temps", souligne Penny Junor, auteure de nombreux livres sur la monarchie, dont "La Firme", d'après le surnom parfois donné à la monarchie britannique.

"Le fait qu'Andrew se soit tiré une balle dans le pied rend les choses plus faciles", ajoute-t-elle, interrogée par l'AFP.

Le prince Andrew est accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec une jeune femme alors mineure sous la contrainte d'Epstein. Ses arguments de défense jugés douteux, comme son manque d'empathie envers les victimes présumées, ont abouti à son retrait précipité de toute fonction publique le mois dernier.

2019 a tourné à l'"annus horribilis" pour la famille royale, qui a également vu s'étaler dans les médias la colère du prince Harry et de sa femme Meghan face à la presse tabloïde, tandis que le prince Philip, hospitalisé ces derniers jours, avait été à l'origine d'un accident de voiture en janvier.

Face à ces incidents, le quotidien The Guardian estimait que "la firme a perdu la main".

Beaucoup d'experts royaux s'attendent désormais à une baisse du train de vie pour la famille, dont de nombreux membres disposent d'un rang valant rémunération.

Mardi, la presse britannique, dont le très sérieux Times, voyait dans les photos de la famille entourant la reine pour son allocution de Noël un indice qui ne trompe pas sur les intentions de la souveraine: Harry et Meghan avaient disparu.

Le quotidien The Telegraph a quant à lui récemment appelé à "rationaliser la Windsor S.A.":

"L'argent de la monarchie est un point douloureux depuis longtemps. C'est celui par lequel attaquent les républicains", qui l'estiment d'un autre temps, remarque Jonny Dymond, qui couvre la famille royale pour la BBC, interrogé par l'AFP.

Outre l'attachement des Britanniques à cette dynastie qui transcende la vie de ses sujets, son image glamour est considérée comme un atout marketing pour le Royaume-Uni. Pour Jonny Dymond, le "génie" des Windsor, qui font un peu office de "ministère du divertissement", est d'avoir toujours su se réinventer au fil des générations, "comme on relance un produit".

Mais "quand Andrew fait face à de telles accusations et quand Harry et Meghan poursuivent les journaux (...) est-ce qu'ils font le travail pour lequel ils sont payés? Evidemment non", ajoute-t-il.