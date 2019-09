L'attaque d'Aramco est un "avertissement" dit Rohani

Photo fournie à Reuters via le site Web officiel du président pour annoncer le discours du président iranien Hassan Rouhani lors de la réunion du cabinet à Téhéran prévue le mercredi 18 septembre 2019. (Crédits : Reuters)

Le président iranien a souligné que l'Iran ne voulait pas déclencher un conflit dans la région et a accusé les États-Unis et la coalition emmenée par l'Arabie saoudite au Yémen d'être à l'origine des tensions. La France, par la voix de Jean-Yves Le Drian ce matin sur CNews, indique sa volonté d'avancer prudemment et juge la revendication des rebelles houthis "relativement peu crédible".