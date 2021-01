La Banque mondiale prévoit une croissance du PIB de 4% en 2021

Le chemin de la reprise économique s'annonce long et périlleux. Selon les dernières prévisions économiques de la Banque mondiale rendues publiques ce mardi 5 janvier, le produit intérieur brut (PIB) planétaire devrait progresser de 4% en 2021 et 3,8% en 2022 selon un scénario médian. Dans une version optimiste avec une vaccination rapide et une propagation limitée du virus, le PIB pourrait bondir de 5% cette année. À l'opposé, dans un scénario noir de poursuite des contaminations et de retard dans les campagnes de vaccination, l'économie globale pourrait ne regagner que 1,6%.

Après une récession vertigineuse en 2020 (-4,3%), l'économie globale reste meurtrie par les effets dévastateurs de la pandémie. Dans leur épais document de 234 pages, les rapporteurs recommandent de mettre le paquet sur le contrôle de la propagation du virus et les campagnes de vaccination.

"Alors que l'économie mondiale semble s'orienter vers une reprise timide, les décideurs sont confrontés à des défis redoutables — qu'il s'agisse de la santé publique, de la gestion de l'endettement, des politiques budgétaires, de l'action des banques centrales ou des réformes structurelles — pour faire en sorte que cette dynamique toujours fragile se confirme et jette les bases d'une croissance solide", a déclaré David Malpass, président du Groupe de la Banque mondiale dans un communiqué.

Les conditions du rebond économique vont en grande partie dépendre de l'efficacité et de la vitesse de vaccination des populations. Sur ce point, le cas de la France est à cet égard particulièrement criant. Même si les autorités tentent de se défendre, beaucoup d'observateurs ne cessent de pointer les retards pris par l'Hexagone...