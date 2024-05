Taïwan : la tension monte alors que la Chine accuse le nouveau président de pousser l'île vers « la guerre »

[Article publié le vendredi 24 mai 2024 à 09h14 et mis à jour à 11h15] Taïwan est cernée par la Chine ce vendredi matin. Des navires de guerre et avions de chasse chinois encerclent l'île autonome, au deuxième jour de manœuvres militaires destinées selon Pékin à tester sa capacité à « prendre le pouvoir » à Taïwan après l'investiture du nouveau président en début de semaine.

Les exercices de deux jours, dont le coup d'envoi a été donné jeudi matin, ont pour objectif de vérifier la « capacité de prendre le pouvoir et de frappes conjointes, ainsi que de contrôle de territoires clés », a précisé Li Xi, porte-parole du commandement du théâtre Est oriental de l'armée chinoise.

Ces manœuvres, baptisées « Joint Sword-2024A », interviennent après la prestation de serment lundi de Lai Ching-te, dont le discours d'investiture a été perçu par la Chine comme un « aveu de l'indépendance de Taïwan ». Elles impliquent l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et l'unité des fusées et doivent durer jusqu'à ce vendredi inclus, mais les analystes préviennent qu'elles pourraient être prolongées ou renouvelées. Pékin avait présenté jeudi ces exercices militaires comme une « punition sévère » contre les « séparatistes » de l'île qui finiront « dans le sang ».

Le ministère chinois de la Défense a même accusé vendredi le nouveau président taïwanais Lai Ching-te de pousser l'île autonome, dont Pékin revendique la souveraineté, vers « la guerre » :

« Depuis sa prise de fonctions (lundi, ndlr), le dirigeant de la région de Taïwan a sérieusement remis en question le principe d'une seule Chine (...), a tenté de +recourir à la force pour obtenir l'indépendance+ et de +s'appuyer sur des pays étrangers pour obtenir l'indépendance+, ce qui pousse nos compatriotes de Taïwan dans une situation périlleuse de guerre et de danger », a déclaré Wu Qian, porte-parole du ministère, dans un communiqué.

Le ministère chinois de la Défense a également prévenu qu'à chaque nouvelle « provocation » de la part de Taïwan en faveur de l'indépendance, les « contre-mesures » de Pékin iraient « plus loin ».

Quatre navires chinois dans les « eaux interdites »

Des vidéos publiées par l'armée chinoise vendredi montraient des soldats sortir en courant d'un bâtiment pour se rendre à leurs postes de combat et des avions de chasse décoller au son d'une musique militaire. Selon la télévision d'Etat CCTV, les officiers de la marine chinoise ont appelé leurs homologues taïwanais à ne pas « résister à la réunification par la force ».

Un graphique animé de l'armée chinoise montrait une pluie de missiles s'abattant sur des cibles clés au nord, au sud et à l'est de l'île, avec un message affirmant que cela permettrait de « couper les vaisseaux sanguins de l'indépendance de Taïwan ».

Quatre navires des garde-côtes chinois sont ainsi entrés vendredi dans les « eaux interdites » de deux îles taïwanaises avec le soutien de deux autres bâtiments à proximité, a affirmé Taipei. « C'est la huitième fois ce mois-ci que des navires des garde-côtes chinois naviguent dans les eaux interdites », ont indiqué les garde-côtes taïwanais, qui ont « exhort(é) la Chine à faire preuve de retenue et à cesser immédiatement son comportement irrationnel ».

Taïwan déploie ses forces maritimes, aériennes et terrestres

Taïwan « défendra les valeurs de liberté et de démocratie », a promis jeudi Lai Ching-te, décrit par Pékin comme un « dangereux séparatiste » pour ses déclarations passées en faveur de l'indépendance de l'île, même s'il a depuis modéré son discours. « Je me tiendrai sur la ligne de front avec nos frères et sœurs de l'armée pour défendre ensemble la sécurité nationale », a-t-il assuré.

En « condamnant fermement » ces exercices, le ministère taïwanais de la Défense a annoncé avoir « déployé des forces maritimes, aériennes et terrestres (...) pour défendre la liberté, la démocratie et la souveraineté » du territoire.

Les États-Unis et l'ONU appellent à la retenue

Dans ce contexte, les États-Unis ont appelé la Chine à « la retenue », a fait savoir jeudi un haut responsable américain.

« Nous pressons Pékin d'agir avec retenue et répétons que la Chine ne devrait pas utiliser la transition politique à Taïwan comme un prétexte ou une excuse pour des mesures provocatrices et coercitives », a-t-il déclaré, en ajoutant : « Les actions de la Chine sont irresponsables ».

« Nous surveillons de très près » la situation autour de l'île, a encore indiqué ce responsable, qui a requis l'anonymat. « Nous avons confiance dans notre propre positionnement militaire et dans nos manœuvres dans la région pour assurer la paix et la stabilité, et répondre à nos exigences de sécurité nationale », a-t-il affirmé.

Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a quant à lui appelé jeudi les différentes parties à « s'abstenir de toute action pouvant aggraver les tensions ».

« Évidemment nous suivons de près les développements dans le détroit de Taïwan. Nous appelons toutes les parties concernées à s'abstenir de toute action qui pourrait aggraver les tensions dans la région », a déclaré Stéphane Dujarric à la presse.

(Avec AFP)