La Chine dément vouloir « empêcher » des pays de participer au Sommet de paix sur l'Ukraine

La Chine contre-attaque. « Utiliser la politique de la force n'est pas le style de la diplomatie chinoise, (...) la position de la Chine est ouverte et transparente, et en aucun cas nous ne faisons pression sur d'autres pays », a déclaré ce lundi à la presse Mao Ning, porte-parole du ministère des Affaires étrangères.

Le géant asiatique réagissait par son intermédiaire à des propos du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui, en en marge d'un forum sur la sécurité à Singapour, a accusé la Chine de s'employer à « empêcher » des pays de participer au Sommet de paix sur l'Ukraine, prévu en juin en Suisse. « Nous sommes déçus que certains dirigeants mondiaux n'aient pas encore confirmé leur participation au Sommet de la paix », a aussi déclaré le président ukrainien sans mentionner nommément la Chine ou les Etats-Unis. il avait exhorté mardi son homologue américain Joe Biden à participer au sommet pour la paix en estimant que son éventuel absence équivaudrait à « applaudir » Vladimir Poutine.

Deux jours plus tôt, Pékin avait estimé qu'il lui serait « difficile » de participer à ce sommet si la Russie n'y était pas conviée, une déclaration approuvée par Moscou. « La Chine espère sincèrement que cette conférence de paix ne deviendra pas une plateforme pour créer de la confrontation entre camps », a aussi réagi Mao Ning.

« Ne pas participer à la conférence ne veut pas dire que l'on ne soutient pas la paix », a souligné la porte-parole chinoise. Et « même si certains pays décident de participer à la conférence, cela ne veut pas forcément dire qu'ils espèrent un cessez-le-feu et la fin des combats. Le plus important c'est l'action concrète ». La position « juste et équitable » de la Chine sur cette conférence « n'est dirigée contre aucune partie, et certainement pas contre ce sommet ».