Ukraine : la Suède débloque 1,16 milliard d'euros d'aide militaire en faveur de Kiev

Nouvelle annonce de la Suède à destination de l'Ukraine. Le gouvernement suédois lui a promis, ce mercredi, une aide militaire de 13,3 milliards de couronnes, soit 1,16 milliard d'euros. « La Suède soutient l'Ukraine avec un seizième paquet d'aide, son plus important », a déclaré la vice-Première ministre, Ebba Busch, lors d'une conférence de presse.

La Suède va en particulier fournir des avions radar de reconnaissance ASC890. L'Ukraine disposera ainsi « d'une toute nouvelle capacité de reconnaissance radar aéroportée et de gestion du combat contre des cibles dans l'air et en mer », selon un communiqué du gouvernement. Ces avions radar vont permettre à Kiev « d'identifier les missiles de croisière et les drones en approche, ainsi que les cibles au sol et en mer », a précisé le ministre de la Défense Pal Jonson.

La Suède va également donner l'ensemble de son stock de 302 véhicules blindés de transport de troupes pour soutenir la mise en place des nouvelles brigades de l'armée ukrainienne. Le paquet d'aide comprend aussi des missiles de combat Rb99.

Pas d'avions Gripen au profit des F-16

La Suède a toutefois suspendu ce mardi son projet d'envoyer des avions Gripen à l'Ukraine, à la demande de pays partenaires qui préfèrent privilégier d'abord la livraison d'avions de combat F-16.

« Nos partenaires de la coalition (...) soulignent que l'introduction simultanée de deux systèmes de combat aérien est très complexe et qu'il convient désormais de se concentrer sur l'introduction du système F-16 dans l'armée de l'air ukrainienne », a expliqué le porte-parole du ministre suédois de la Défense, Pål Jonson. « Nous n'excluons pas l'envoi de Gripen ultérieurement, mais nous nous concentrons désormais sur le système F-16 », a-t-il ajouté.

Les Pays-Bas et le Danemark mènent une coalition de 11 pays qui ont promis de livrer ces avions de combat de fabrication américaine à l'Ukraine et de former des pilotes ukrainiens à leur maniement. La Belgique, qui a signé un accord bilatéral de sécurité avec l'Ukraine ce mardi, a annoncé dans ce cadre qu'elle lui en livrerait 30 d'ici 2028, dont le premier est attendu pour cette année.

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, son pays a besoin de « 120 à 130 » avions de combat F-16 ou autres appareils modernes « pour que la Russie n'ait pas la supériorité dans les airs », a-t-il indiqué mi-mai à l'AFP. Or, actuellement, « nous avons 25% de ce dont on a besoin pour défendre l'Ukraine » en termes de systèmes de défense aérienne, a-t-il regretté.

L'aide suédoise fléchée en premier vers l'Ukraine

Le gouvernement suédois ne lésine pas sur les moyens pour l'Ukraine. Déjà, ce mardi, il s'est engagé sur un plan d'aide de 650 millions de couronnes (57 millions d'euros) pour « garantir l'approvisionnement énergétique » de Kiev. Les fonds seront notamment investis dans des générateurs électriques, transformateurs et cellules photovoltaïques. « L'accès à l'énergie est essentiel pour que la société, l'économie et les entreprises ukrainiennes continuent à fonctionner », a justifié le ministre du Commerce extérieur et de l'aide internationale, Johan Forssell.

D'autant plus que « la Russie cible de plus en plus ses attaques sur le système énergétique ukrainien dans le but de mettre hors service d'importantes infrastructures ». Les forces russes visent en effet quasi-quotidiennement des régions et villes d'Ukraine éloignées du front lors d'attaques avec des drones et des missiles guidés, qui ciblent particulièrement les infrastructures énergétiques et provoquent des coupures de courant.

Au total, la Suède prévoit un plan d'aide civile et militaire pluriannuel d'une valeur de 75 milliards de couronnes (6,5 milliards d'euros) entre 2024 et 2026, comme indiqué par le gouvernement suédois dans un communiqué vendredi dernier. Ce dernier entend soutenir Kiev « aussi longtemps que nécessaire ». « En fonction du type de soutien utilisé, par exemple les livraisons d'achats de remplacement, ce plan pourra peser sur les finances publiques pendant plusieurs années, voire au-delà de 2026 », a-t-il précisé. L'Ukraine est d'ailleurs le premier pays bénéficiaire de l'aide suédoise.

L'Europe au diapason

Les annonces d'aide militaire de pays européens en faveur de l'Ukraine se multiplient cette semaine. Le président ukrainien a signé lundi un accord bilatéral de sécurité avec le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez. Celui-ci inclut un engagement d'aide militaire d'un milliard d'euros pour 2024 ainsi que la livraison de nouveaux chars Leopard. Idem le lendemain le Premier ministre belge Alexander De Croo, la Belgique s'étant engagée à livrer 30 avions de combat F-16.

Ce mardi également, la République tchèque a assuré que l'Ukraine recevra dans les prochains jours - en juin - les premiers obus de 155 millimètres achetés hors d'Europe dans le cadre d'un programme international mis en œuvre à son initiative de la République tchèque.

« Quinze pays de l'UE et de l'Otan ont déjà contribué (à ce programme) à hauteur de plus d'1,6 milliard d'euros », a indiqué le Premier ministre tchèque Petr Fiala, dont le pays supervise une collecte de fonds pour fournir des munitions à l'armée ukrainienne. Selon lui, l'Ukraine a reçu « 918 pièces d'équipements lourds (...), près de 21 millions de munitions de calibre moyen et 1,7 million de munitions de gros calibre et de missiles » de la part de ses alliés depuis le début de la guerre.

(Avec AFP)