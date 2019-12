La complémentarité franco-chinoise se joue aussi dans le nucléaire

L'Empire du Milieu accueille déjà la moitié des nouvelles capacités nucléaires mondiales. Avec 47 réacteurs en exploitation, soit une capacité installée de 48,7 gigawatts (GW), et 11 en construction au premier semestre 2019, la Chine disposera bientôt d'une production nucléaire plus importante que celle de la France (58 réacteurs sur 19 sites, soit une capacité installée de 63,1 GW). D'ici à 2030, ce chiffre pourrait atteindre entre 120 et 150 GW sur le territoire chinois. En juin dernier, le deuxième EPR installé en Chine a été couplé au réseau électrique à Taishan (à 120 km de Hong Kong, dans la province du Guangdong), après neuf ans de construction, contre plus de onze ans en Finlande et en France.

Avantages réciproques

« C'est la complémentarité entre la force de l'industrie chinoise et la connaissance de la technologie EPR d'EDF et de Framatome qui a permis au chantier de Taishan d'avancer à un rythme plus soutenu, et dans le respect des meilleurs standards en matière de sûreté et de qualité », explique Fabrice Fourcade, le président d'EDF Chine.

Taishan a bénéficié du dynamisme de la filière nucléaire chinoise et surtout de l'expérience de la centrale de Flamanville 3 :...