Quand l’État reprend en main EDF avec son projet « Hercule »

L'électricien national, EDF, est au pied du mur. Fin octobre, après la remise du rapport de Jean-Martin Folz sur les EPR, les réacteurs nucléaires de troisième génération, le gouvernement a sommé la direction du groupe public de fournir en un mois un « plan d'action ». Au sein de l'entreprise, les équipes ont donc mis les bouchées doubles pour présenter au gouvernement des solutions pour sauver ce grand paquebot et sa filière nucléaire (près de 69 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2018, plus de 150 000 salariés). Ce plan est censé répondre aux défaillances décrites par Jean-Martin Folz dans son rapport, concernant notamment les compétences internes ou la coordination avec les sous-traitants de la filière nucléaire...

Selon nos informations, la copie d'EDF devrait être présentée au gouvernement la semaine prochaine. Preuve que le dossier est sensible : nos interlocuteurs - salariés de l'entreprise, syndicalistes, anciens cadres dirigeants, professionnels du secteur de l'énergie, hauts fonctionnaires - ont tous exigé l'anonymat. Interrogée lors de notre enquête sur la réorganisation du groupe et la filière nucléaire, la direction de communication d'EDF a préféré décliner toute interview : « Nous ne faisons pas de commentaire sur ce sujet qui est encore en cours de discussion et sans décision prise. »

Libéralisation du marché

Cela fait des mois que Jean-Bernard Lévy, PDG du groupe, dont le mandat a été renouvelé par Emmanuel Macron en février dernier, est sous pression. Le grand patron est régulièrement ballotté par les déclarations tonitruantes de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, qui avait demandé cet été de faire « toute la transparence » sur l'EPR et « sur les dérives » de la filière nucléaire, ou par celles d'Élisabeth Borne, ministre de la Transition écologique et solidaire, qui expliqua, lors d'une interview, que ce n'était « pas une lubie de parler d'un scénario 100 % renouvelable » après 2035.

Pour EDF, dont l'État est aujourd'hui actionnaire à 83,7 %, les défis à relever sont immenses. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : déjà plombé par 37 milliards d'euros de dettes, le groupe accumule les mauvaises nouvelles avec l'explosion des coûts de ses chantiers EPR de Flamanville et de Hinkley Point, en Angleterre, qui s'élèvent à 12,4 et 24 milliards d'euros. Ce ne sont pas les seules dépenses auxquelles EDF va devoir faire face : la construction de six EPR supplémentaires annoncée en octobre s'élèverait à 46 milliards d'euros, et le coût global du « grand carénage » visant à allonger la durée de vie des centrales existantes est, lui, estimé à 100 milliards d'euros, selon la Cour des comptes. « Pour assurer de telles dépenses, il manque à EDF 6 milliards par an. Une équation impossible », décrypte un cadre. Une situation en partie héritée du sous-investissement que l'électricien français a connu à partir de la fin des années 1990, période où, pour ne rien arranger, avaient été décidées des baisses des tarifs, alors que le marché de l'énergie commençait à être libéralisé.

C'est dans ce contexte difficile que l'Élysée a décidé d'imposer une réorganisation du groupe public à la direction d'EDF sans même attendre les propositions du management interne à l'électricien. Dévoilé par Le Parisien au printemps, ce projet secret, surnommé « Hercule », consisterait à séparer le groupe en deux entités : EDF Bleu, public, pour porter la dette nucléaire, et EDF Vert, privatisé et coté en Bourse, pour financer la transition vers les énergies nouvelles. Depuis les premières fuites dans la presse, les communicants ont expliqué que ce projet avait été proposé par la direction EDF. Il n'en est rien. En réalité, Hercule est porté depuis l'origine par les plus hautes instances de l'État, Élysée en tête. Ce projet s'apparente, selon ses détracteurs, à un « démantèlement » du groupe, pour ses supporters, à une simple « filialisation » des activités commerciales et des énergies renouvelables.

À terme, cette opération permettra d'ouvrir plus largement aux investisseurs privés le capital de la future entité EDF Vert, filiale de la ­maison mère, surnommée EDF Bleu, et qui deviendrait, elle, 100 % public. Présentée par ses partisans comme une solution miracle pour remettre d'équerre le groupe, ses détracteurs s'interrogent sur la finalité de cette restructuration qui, au final, ne répond ni aux besoins réels de financement du groupe, ni à la nécessité d'imaginer son avenir industriel.

Brainstorming élyséen

De fait, avant d'être reconduit, Jean-Bernard Lévy était lui-même opposé à un tel projet qui revient à mettre en cause le caractère intégré du groupe EDF, alors que celui-ci rassemble jusqu'à aujourd'hui en son sein activités de production, de distribution et de réseaux. Lors d'une rencontre entre représentants syndicaux et direction, qui a eu lieu le 20 juin dernier, au siège du groupe à Paris, le PDG a d'abord présenté Hercule comme une commande issue du plus haut niveau : « Le président de la République m'a demandé de travailler à la réorganisation des actifs. »

En octobre pourtant, la direction du groupe annonçait un report d'Hercule pour le printemps. Loin de signifier un abandon du projet - le 29 janvier prochain, les actionnaires salariés sont convoqués à une présentation d'Hercule -, cette décision est à la fois tactique et politique, une manière de contourner le prochain conflit social sur les retraites ainsi que les prochaines échéances politiques : « Des signaux clairs ont été envoyés aux syndicats du groupe. Macron est bien décidé à mettre en place Hercule après les municipales. Et quiconque s'y opposerait verrait sur lui s'abattre les foudres de Jupiter ! », s'inquiète un cadre.

Cette volonté présidentielle est en réalité ancienne : en coulisses, le brain­storming élyséen sur Hercule a débuté dès les premiers mois du quinquennat. Tout s'accélère à l'été 2018. Une fuite de l'APE, l'Agence des participations de l'État, au magazine Challenges évente les premières réflexions. Quelques jours plus tard, Jean-Bernard Lévy semble particulièrement irrité de ne pas y avoir été associé : « C'est le privilège de l'actionnaire majoritaire d'EDF, l'État français, de regarder si la structure actuelle des actifs est optimisée afin de répondre aux attentes que l'État pourrait avoir au regard des missions d'EDF », déclarait-il. À cette époque, le pouvoir envisage de séparer EDF en trois entités différentes, en regroupant le gestionnaire de réseau RTE et la distribution avec Enedis. Plusieurs représentants syndicaux sont reçus à l'Élysée par des conseillers : « On envisage une scission », annoncent-ils. Emmanuel Macron est tenté de passer en force, dès l'automne 2018. L'actualité politique en décidera autrement, entre l'affaire Benalla et le mouvement des « gilets jaunes ».

C'est en fait dès 2015 que le futur président de la République, alors ministre de l'Économie, est influencé par plusieurs acteurs sur le dossier EDF. ­Messier Maris est alors la banque conseil de l'État sur le démantèlement d'Areva, et y officie l'ancien PDG d'EDF, François Roussely. Ce dernier explique à Emmanuel Macron que l'électricien doit devenir le chef de file du nucléaire français, et que les contrats d'État à État dans ce domaine si sensible vont se généraliser sur le marché international. À la même époque, une note produite par Rothschild & Co conseille également la scission d'EDF. Lors d'une audition à l'Assemblée nationale en mars 2016, l'actuel chef de l'État déclarait ainsi que « le statut d'objet coté du nucléaire français [n'était] pas satisfaisant », et qu'une évolution pourrait consister à « rompre le lien entre les activités dans le domaine du nucléaire en France et le reste du groupe ». Macron évoquait alors l'idée d'une scission, tout en rappelant « dans l'entreprise, chez les salariés et les dirigeants, une volonté forte de maintenir l'intégrité du groupe ». À l'époque, il concluait son intervention sur la difficulté de mettre en œuvre un tel schéma qui « impliquerait [...] un démantèlement » d'EDF.

Aujourd'hui, le pouvoir macroniste est bien plus offensif. Sa stratégie ? Convaincre chaque acteur en avançant un argument allant dans son sens pour justifier l'utilité de la scission. Aux syndicats, et notamment à la puissante CGT, il a été expliqué dans un premier temps que cela permettrait de relancer la filière nucléaire et d'en assurer son financement. « D'où la petite musique sur la construction de nouveaux EPR. C'est la carotte du gouvernement », ironise un syndicaliste CGT qui n'est pas dupe de la manœuvre. À la direction d'EDF, l'Élysée promet une meilleure régulation du prix de l'électricité en faveur d'EDF alors qu'Alexis Kohler, le secrétaire général, négocie depuis cet été avec Bruxelles sur la réforme de l'Arenh (lire ci-dessous). Quant aux concurrents de l'électricien public, ils sont ravis : si le projet aboutit, EDF Commerce, logé dans « EDF Vert », n'aura plus d'accès privilégié à la production du groupe. « Tout le monde a des raisons d'être d'accord. On a du mal à être audible dans ce contexte », déplore un opposant à la réforme. Ajoutant : « Dans ce schéma, on laisse au secteur privé les activités régulées d'EDF, comme Enedis, Dalkia, l'outre-mer, ou EDF ENR ! Les marchés financiers vont être contents. »

Des marges de manœuvre de plus en plus réduites

Cette logique financière qui prend le pas sur le projet industriel est dénoncée par un ancien cadre dirigeant du groupe public : « N'oublions pas qu'historiquement le parc nucléaire français a été construit et financé par EDF. Le risque a été porté par l'usager. C'est le tarif qui finançait les investissements. Aujourd'hui, il est porté par les contribuables. » Mais c'est surtout la perspective de voir disparaître un groupe EDF intégré qui inquiète ce spécialiste du secteur : « On est en train de détruire la cohérence du système. » Dans l'énergie, avoir la maîtrise des réseaux est stratégique. Si le nucléaire favorise une centralisation du système, les énergies renouvelables, au contraire, ont besoin d'une décentralisation.

Autre conséquence négative, selon un haut cadre, les marges de manœuvre de la direction du groupe sont de plus en plus réduites : « Ces dernières années, on a libéralisé l'énergie, mais finalement EDF n'a jamais été autant sous la tutelle de l'État. » Peu à peu, l'entreprise a perdu son autonomie, et la scission risque de renforcer cette dépendance : depuis 2015, l'État a déjà injecté 3 milliards d'euros sous forme d'augmentation de capital d'EDF et a renoncé à 4,5 milliards de dividendes. Au sein du groupe, la nomination récente d'un non-ingénieur à la tête de la direction du parc nucléaire, chasse gardée des polytechniciens, est un signe supplémentaire de cette tutelle renforcée de l'État : présenté par l'un de ses amis comme « un sauveur, un peu comme un Christian Blanc à Air France », Cédric Lewandowski, en fait le numéro 2 du groupe, a effectivement un profil très politique (il fut le directeur de cabinet de Jean-Yves Le Drian quand ce dernier était ministre de la Défense). Cet homme à poigne connaît néanmoins très bien EDF pour avoir été le chef de cabinet de François Roussely. À ses côtés, un nouveau chargé de mission : Thierry Knockaert, lui aussi un proche de l'ex-PDG favorable au projet Hercule. « Roussely continue de passer des coups de fil », nous confirme d'ailleurs un syndicaliste.

Mais l'Élysée peut compter au sein d'EDF sur la présence du financier Aymeric Ducrocq, comme directeur Investisseurs et Marchés, ex-camarade d'Emmanuel Macron à l'ENA, et ancien de l'APE ayant eu en charge la cession d'Alstom Énergie au géant américain General Electric. Chez EDF, il a assuré l'acquisition d'Areva NP (devenu Framatome).

Reste que plusieurs questions sont sans réponse, concernant notamment les finances du groupe : où sera logée la dette qui atteint 37 milliards d'euros sans compter les investissements nucléaires à venir ? Quid du régime des concessions Enedis auprès des collectivités locales alors que le gouvernement envisage une régionalisation du système de distribution d'électricité qui serait refusionné avec les réseaux de gaz (GRDF) ? Bruxelles va-t-elle accepter d'éventuelles aides d'État, et à quelles conditions ? Enfin, la relance d'un programme nucléaire passera-t-il par l'appoint d'investisseurs étrangers, notamment chinois, comme pour le projet Hinkley Point ?