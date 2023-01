La Russie menace d'aggraver le conflit en cas de livraisons d'armes longue portée à l'Ukraine

Alors que l'Ukraine réclame depuis des semaines aux Occidentaux du matériel moderne pour repousser l'invasion russe, le Kremlin menace. Accepter de telles livraisons serait ainsi « potentiellement très dangereux », a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. « Cela signifierait que le conflit atteindrait un nouveau palier qui ne promettrait rien de bon pour la sécurité européenne ».

Il évoquait la potentielle livraison d' « armes qui permettent de frapper le territoire russe » même si « l'Ukraine possède déjà des armes qu'elle utilise pour mener tous les jours des frappes sur le territoire russe », a-t-il ajouté. Dmitri Peskov réagissait à des propos de l'ambassadeur russe aux États-Unis, Anatoli Antonov, qui assurait que Moscou « détruirait » toute arme livrée par Washington ou l'Otan à l'Ukraine.

Lire aussiLa Russie est-elle en train de perdre pied dans l'espace post-soviétique ?

L'Ukraine met la pression sur l'Allemagne

Jusqu'à présent, les Occidentaux n'ont envoyé que des chars légers et des blindés de transports de troupes à l'Ukraine. Depuis le début du conflit, ils ont en effet refusé de livrer des missiles longue portée à Kiev, de peur d'entraîner une escalade.

Une situation qui irrite le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui n'a d'ailleurs pas hésité à critiquer ce jeudi 19 janvier les hésitations de Berlin à livrer des chars lourds.

« Il y a des moments où l'on ne devrait pas hésiter ou se comparer. Quand quelqu'un dit "je livrerai des chars si quelqu'un d'autre le fait" », a-t-il lancé par visioconférence lors d'un petit-déjeuner en marge du Forum économique de Davos en Suisse. Le président ukrainien faisait référence à des informations de presse selon lesquelles Berlin ne livrera des chars lourds que si les États-Unis livrent des chars Abrams.

Or, Washington n'est pas prête à fournir à l'Ukraine ses puissants chars de combats, a déclaré mercredi un haut responsable du Pentagone, justifiant ce refus par des questions de maintenance et de formation, sans toutefois exclure un changement de la position américaine à l'avenir.

« Je ne pense pas qu'il s'agisse de la bonne stratégie à adopter », a regretté Volodymyr Zelensky.

Berlin fait aussi l'objet d'une pression croissante de plusieurs voisins européens pour qu'elle autorise des livraisons de Leopard. Ces derniers font partie des chars lourds modernes et de conception occidentale que Kiev réclame à ses alliés et qui, selon les experts, seront cruciaux dans les batailles à venir dans l'Est de l'Ukraine.

Dans un communiqué commun ce jeudi, les ministres ukrainiens de la Défense et des Affaires étrangères, appellent « tous les États partenaires » à « considérablement renforcer » leurs livraisons d'armements. Oleksiï Reznikov et Dmytro Kouleba visent nommément douze pays, dont l'Allemagne et la Turquie.

Lire aussiUkraine : les frappes russes provoquent des coupures d'électricité dans la plupart du pays

Les annonces des Occidentaux se multiplient

À rebours des tergiversations allemandes, les pays occidentaux multiplient ces derniers jours les annonces d'envoi d'armes lourdes à l'Ukraine. Le Royaume-Uni a été le premier d'entre eux. Samedi dernier, Londres a confirmé qu'il lui fournirait 14 tanks "Challenger 2". Il s'agit du principal char de l'armée britannique. Initialement conçu pour affronter des blindés russes, il a été mis en service en 1998 et a notamment été utilisé lors de la guerre en Irak à partir de 2003. Pouvant dépasser les 50 km/h, il peut contenir jusqu'à 4 soldats et transporte un canon de 120mm et deux mitrailleuses de 7,2mm.

Du côté de la Suède, après plusieurs mois de réflexion, le gouvernement a annoncé ce jeudi la livraison de systèmes d'artillerie Archer. Posé sur un camion tout-terrain, ce dispositif est capable de tirer plusieurs obus en quelques dizaines de secondes, puis de se déplacer presque immédiatement après, le rendant redoutable pour détruire l'artillerie adverse. Sa portée est de plus de 30 kilomètres, pouvant dépasser 50 km avec certains obus perfectionnés. Seront aussi envoyés 50 blindés de combat d'infanterie CV-90 ainsi que des missiles anti-tank portables NLAW.

La France a annoncé l'envoi de chars légers AMX-10 RC et les Pays-Bas d'une batterie sol-air Patriot. La Pologne attend elle le feu vert de l'Allemagne pour fournir des chars Leopard à l'Ukraine. L'OTAN a assuré ce mercredi que les pays membres de son organisation allaient fournir à Kiev des armes « plus lourdes et plus modernes ». Les discussions portent sur la fourniture de blindés lourds et de systèmes modernes de défense antiaérienne.

La décision sera prise ce vendredi 20 janvier lors d'une réunion du groupe de contact pour l'Ukraine à Ramstein, en Allemagne. L'objectif de cette réunion entre les ministres de la Défense et hauts-responsables militaires des pays occidentaux apportant une aide militaire à l'Ukraine est de coordonner la poursuite de l'aide à Kiev. Il s'agira de la troisième rencontre de ce type.

Lire aussiUkraine : la menace nucléaire russe neutralise les stratégies occidentales pour mettre fin à la guerre (1/2)

(Avec AFP)