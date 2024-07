La Russie menace de prendre pour cible les villes d'Europe

« C'est une situation paradoxale », a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Lors du sommet de l'OTAN, Washington et Berlin ont annoncé mercredi dans une déclaration conjointe que les États-Unis allaient « commencer des déploiements épisodiques de capacités de feu à longue portée » en Allemagne en 2026, évoquant des missiles SM-6, des missiles Tomahawk et des armes hypersoniques en cours de développement. Cette initiative renforcera la portée des capacités actuellement déployées en Europe.

Selon le communiqué conjoint, cela « démontrera l'engagement des États-Unis en faveur de l'OTAN et sa contribution à une dissuasion européenne intégrée ». Le chancelier Olaf Scholz a salué « une décision nécessaire et importante, prise au bon moment », qui « garantit la paix ».

Dans leur déclaration finale à Washington, les pays de l'OTAN ont estimé que « l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie a fait voler en éclats la paix et la stabilité dans la zone euro-atlantique et nuit gravement à la sécurité internationale ».

« La Russie demeure la menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité des Alliés », ont-ils ajouté.