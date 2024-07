Guerre en Ukraine : les pays de l'Otan s'inquiètent du rapprochement entre la Russie et la Chine

Les liens entre la Chine et la Russie inquiètent les pays de l'Otan. Ce jeudi, à Washington, les 32 dirigeants de l'organisation doivent en discuter avec leurs partenaires d'Asie-Pacifique (Japon, de la Corée du Sud, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande) ce jeudi.

L'Alliance doit continuer à faire face à la Russie, mais l'Asie « devrait également être reconnue comme faisant partie des préoccupations de l'Otan », a jugé cette semaine à Washington le ministre suédois des Affaires étrangères, Tobias Billstrom.

Une invitation qui a fortement déplu à Pékin qui voit dans cette initiative un prétexte de l'Otan pour étendre son influence en Asie. Une rencontre avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, aura ensuite lieu à la fin de ce sommet, marquant les 75 ans d'existence de l'Otan qui, mercredi, a annoncé que son aide militaire à l'Ukraine pour 2025 atteindrait au minimum 40 milliards d'euros.

L'Otan accuse la Chine de fournir des équipements à double usage, civil et militaire, à la Russie

Entre cyberattaques, désinformation et « activités hybrides » la Chine reste une menace pour l'Alliance, mais aussi pour la sécurité globale, selon la déclaration commune de l'Otan. Les dirigeants des pays de l'Otan ont ainsi accusé la Chine « d'accroître la menace que la Russie représente pour ses voisins et pour la sécurité euro-atlantique ». Pékin « ne peut rendre possible la poursuite de la plus grande guerre que l'Europe ait connue dans son histoire récente sans que cela ne nuise à ses intérêts et à sa réputation », ont-ils mis en garde.

« La Chine aide de façon décisive la Russie dans sa guerre illégale d'agression contre l'Ukraine », a dénoncé mercredi le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg, lors d'une conférence de presse.

L'Otan accuse la Chine de fournir des équipements à double usage, civil et militaire, à la Russie, comme des micro-processeurs. Tous ces équipements permettent à Moscou de « produire des missiles, des bombes, des avions et des armes » a affirmé le responsable. Et le fait que cette accusation soit désormais « clairement actée » par les pays de l'Otan est « un message très important » envers Pékin, a-t-il souligné.

La Chine a immédiatement réagi. Le géant asiatique a dénoncé, ce jeudi, un communiqué de l'Otan « empreint d'une mentalité digne de la Guerre froide et d'une rhétorique belliqueuse » selon le porte-parole de la mission chinoise auprès de l'Union européenne. « L'Otan devrait cesser de faire du tapage sur une soi-disant menace chinoise, cesser d'inciter à la confrontation et à la rivalité, et contribuer davantage à la paix et à la stabilité dans le monde » a-t-il souligné, dénonçant des propos « remplis » de « calomnies ».

La Chine procède à des exercices militaires à la frontière de l'Otan

« Nous n'avons jamais fourni d'armes létales à l'une ou l'autre des parties au conflit et nous exerçons un contrôle strict sur les exportations de produits à double usage, y compris les drones civils », a assuré le porte-parole chinois. « La crise ukrainienne dure depuis longtemps. Qui jette de l'huile sur le feu ? Qui attise les flammes ? Et qui cherche à en tirer profit ? La réponse est claire pour tout le monde », a-t-il déclaré, semblant viser ainsi les Occidentaux et notamment les Etats-Unis, qui fournissent des armes à l'Ukraine.

Par ailleurs, dans ce qui peut ressembler à un acte de provocation, l'armée chinoise procède cette semaine à des exercices militaires avec les forces bélarusses, à la frontière de la Pologne et donc de l'Otan. De tels exercices avaient eu lieu dans les années 2010 mais c'est la première fois qu'ils sont organisés depuis le début, en février 2022, de la guerre en Ukraine. La diplomatie chinoise a assuré que les exercices ne visaient « aucun pays en particulier ». Le ministère bélarusse de la Défense n'a pas apporté plus de précisions, sinon pour dire qu'il s'agit de manœuvres « antiterroristes ».

(Avec AFP)