Le commerce extérieur chinois s'effondre avant Noël

La Chine a vu ses exportations et importations s'effondrer en novembre, de respectivement -8,7% et -10,6% sur un an. Soit le plus gros plongeon depuis le premier semestre 2020. Pékin pâtit de sa politique zéro Covid stricte, qu'elle commence néanmoins à alléger, et d'une demande internationale atone. Ses objectifs de croissance pour cette année, fixés à 5,5%, sont désormais irréalistes pour bon nombre d'économistes.