Chine : après les manifestations, Pékin prêt à lâcher du lest sur sa politique anti-Covid

Les manifestations en Chine contre les confinements stricts font-elles reculer le pouvoir ? On pourrait le croire à l'analyse des déclarations de la vice-Première ministre Sun Chunlan, qui s'exprimait mercredi devant la Commission nationale de la santé (NHC). « L'approche de la Chine vis-à-vis du virus fait face à de nouvelles circonstances et de nouvelles tâches, grâce au caractère moins dangereux du variant Omicron et à l'avancée de la vaccination » a-t-elle déclaré. Mardi, Pékin avait déjà décidé d'accélérer la vaccination des personnes âgées, encore insuffisante.

Surtout, cette figure centrale de la politique chinoise face à la pandémie n'a fait aucune mention de la politique zéro Covid dans ses remarques, selon les propos rapportés par l'agence d'Etat, Chine Nouvelle, laissant espérer que cette stratégie, qui bouleverse depuis trois ans la vie quotidienne des Chinois et l'économie du pays, soit bientôt assouplie.

Excédés par des confinements à répétition et des tests PCR quasi-quotidiens, des milliers de Chinois ont manifesté le week-end dernier, à Pékin, Shanghai, Canton ou encore Wuhan, ville où les premiers cas avaient été détectés en décembre 2019. Pour les autorités communistes, c'est la vague de contestation la plus étendue depuis les mobilisations pro-démocratie de Tiananmen en 1989.

Des restrictions allégées à divers degrés

Prises par surprise, les autorités ont appelé à la « répression » pour contenir ce mouvement, mais semblent aussi donner des gages sur le front de la politique sanitaire. Ainsi, dans la mégapole industrielle de Canton (sud), où mardi des heurts avaient opposé manifestants et forces de l'ordre, le confinement en place depuis plusieurs semaines a été levé, malgré les chiffres record de contamination qui restent toutefois infimes au regard du nombre de la population. Les restrictions ont été allégées, à divers degrés, dans les 11 districts de Canton, dont Haizhu, épicentre des mobilisations. À l'exception de quelques quartiers considérés « à haut risque », selon la Commission locale de santé, « les autres sont gérés comme des zones à faible risque ».

La ville de Chongqing a aussi annoncé mercredi que les cas contacts remplissant certaines conditions auraient le droit d'effectuer leur quarantaine à domicile, un net changement par rapport à la politique appliquée jusque-là qui imposait à tous - cas positifs et contacts - d'aller en centre de quarantaine.

Ces allègements au niveau local, ainsi que les déclarations de Sun Chinlan, « pourraient être le signe que la Chine commence à envisager la fin de sa stricte politique zéro Covid », estiment les analystes de ANZ Research dans une note. « Nous pensons que les autorités chinoises sont en train de passer à une stratégie de "vivre avec le Covid", comme le montrent les nouvelles règles qui permettent aux gens de s'isoler à domicile au lieu d'être transportés dans des centres de quarantaine », concluent-ils.

(Avec AFP)