Le FMI verse 1,3 milliard de dollars à la Zambie

Le FMI n'en finit plus de venir jouer les pompiers de service, notamment en Afrique. Le Fonds monétaire international (FMI) a dit accepté ce samedi de débloquer 1,3 milliard de dollars de prêt à la Zambie, dont la dette vient d'être restructurée après un accord avec les créanciers du pays, dont la France et la Chine et les membres du G20.

Dans un communiqué, pays créanciers et prêteurs privés acceptent tous de revoir leur exigence sur la dette zambienne en échange d'engagement de Lusaka à engager des réformes économiques. Le pays d'Afrique australe a déjà fait défaut sur sa dette, valorisée à 17 milliards de dollars, en 2020 lors de la pandémie. Le déblocage d'un montant de 1,3 milliard du FMI sur trois ans, validé en décembre 2021, était suspendu à une restructuration de la dette zambienne.

Samedi, la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a salué « les assurances » données par la Zambie pour un renflouement de la dette et confirmé que le conseil d'administration allait valider le versement des fonds.

« Ce soutien au Cadre commun du G20 démontre que les partenaires internationaux s'unissent pour aider les pays à résoudre leurs problèmes de dette, ce qui envoie un signal fort aux autres pays qui cherchent à rétablir la viabilité de la dette, à parvenir à une croissance durable et à réduire la pauvreté », a-t-elle insisté.

Le FMI prête plus vite et plus facilement que jamais

De son côté, le pouvoir zambien par la voix de son ministre des Finances dit s'être engager « à mettre en place les réformes tellement nécessaires, à être transparente sur sa dette et à assurer un traitement juste et équitable de ses créanciers ».

La conjugaison de la pandémie, de l'inflation et des tensions sur les matières premières a fragilisé les finances publiques de nombreuses nations, particulièrement en Afrique où le FMI ne cesse d'intervenir ces dernières semaines de la Tunisie au Ghana en passant par l'Egypte et désormais la Zambie.

Dans ce contexte chaotique, le fonds débloque de plus en plus de prêts, à la moitié de ses 190 membres environ. Très critiqué pour les conséquences des mesures d'austérité jadis imposées, le Fonds a assoupli ses critères de prêts, de moins en moins exigeants sur les contreparties demandées notamment en matières de réformes. Surtout, le FMI fait face à la concurrence nouvelle des prêts massifs que développent la Chine à destination des pays pauvres. Et veut rester le premier prêteur en dernier recours.

