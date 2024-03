Les Etats-Unis ont commencé les largages aériens d'aide sur Gaza

Trois avions militaires américains ont largué de la nourriture dans le but d'aider les civils affectés par le conflit actuel, a déclaré un responsable du Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom).

Les avions ont largué 66 colis contenant des repas sans porc samedi après-midi heure locale à Gaza, a dit ce responsable. Cette annonce intervient deux jours après une distribution d'aide ayant tourné au drame dans la bande de Gaza, bombardée et assiégée par l'armée israélienne, et menacée de famine selon l'ONU.

38.000 repas largués

Le Centcom a ensuite précisé que ces colis contenaient plus de 38.000 repas, largués « le long de la côte de Gaza », et que l'opération avait été menée en coopération avec la Jordanie. Il a ajouté travailler à planifier de « potentielles missions suivantes de livraison d'aide ».

Le président américain, Joe Biden, avait déclaré vendredi que Washington se joindrait dans les prochains jours, et pour la première fois, à la Jordanie et d'autres pays en opérant des largages de nourriture et autres biens sur Gaza.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, avait ensuite précisé qu'il ne s'agirait pas d'une opération unique.

« D'autres largages seront planifiés et exécutés » par le Pentagone, avait-il dit, en insistant sur leur caractère « extrêmement difficile » en raison de la densité de population à Gaza.

Une pression internationale...

« Des innocents sont pris au piège d'une guerre terrible, incapables de nourrir leurs familles, et vous avez vu la réponse lorsqu'ils ont essayé d'obtenir de l'aide », avait souligné Joe Biden, en référence au drame survenu jeudi.

Le ministère de la Santé du Hamas, au pouvoir à Gaza, accuse l'armée israélienne d'avoir tué 115 personnes en tirant sur une foule affamée qui se ruait sur des camions d'aide. L'armée israélienne a reconnu des "tirs limités" et affirmé que la plupart des victimes étaient mortes dans une "bousculade".

Jusqu'à présent, les États-Unis, premier soutien d'Israël, n'avaient pas procédé à de tels largages d'aide jugeant leur efficacité limitée.

... Et une pression électorale

Mais le président Joe Biden avait estimé vendredi que l'aide apportée à Gaza était loin d'être suffisante aujourd'hui. Il a également évoqué « la possibilité d'un couloir maritime pour acheminer de grandes quantités d'aide ».

Ce revirement sur les largages intervient par ailleurs en pleine campagne électorale aux États-Unis, où le président démocrate de 81 ans, qui se représente en novembre pour un second mandat, subit la pression de l'aile gauche de son parti et de la communauté musulmane et d'origine arabe pour son soutien à Israël.