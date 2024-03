Interrogé par des journalistes sur la possibilité d'un accord sur une trêve dans le territoire palestinien d'ici le 10 mars, le président américain Biden a répondu

« J'espère bien, nous travaillons toujours beaucoup sur le sujet. On n'y est pas encore ».

« Nous allons y arriver, mais on n'y est pas encore, et on pourrait ne pas y parvenir », a-t-il déclaré alors qu'il quittait la Maison Blanche pour passer le week-end dans la résidence présidentielle de Camp David, près de Washington.

Le démocrate avait dit en début de semaine espérer d'ici au lundi suivant, le 4 mars, un accord pour une trêve de six semaines dans les combats entre Israël et le Hamas, mais il est revenu sur cet agenda.

Un drame humanitaire source de crispation

Les tirs israéliens et la bousculade pendant une distribution d'aide humanitaire, qui ont causé plus des morts, pourraient avoir compliqué les négociations, a reconnu plus tôt le président. Face à la situation désespérée à Gaza, Joe Biden s'est résolu à faire participer les Etats-Unis, dans les prochains jours et pour la première fois, à des largages aériens d'aide humanitaire dans la bande de Gaza, territoire palestinien assiégé par l'armée israélienne.

Une équipe de l'ONU ayant visité vendredi l'hôpital al-Chifa de Gaza, qui a accueilli des dizaines de blessés après le drame ayant fait plus de 110 morts lors d'une distribution d'aide humanitaire, ont vu un grand nombre de blessures par balles, a indiqué un porte-parole de l'ONU. Du personnel du bureau humanitaire de l'ONU (OCHA), de l'OMS et de l'Unicef, les premiers à pouvoir se rendre dans le nord depuis plus d'une semaine, ont passé vendredi matin un peu plus de deux heures dans cet hôpital de la ville de Gaza, apportant médicaments et carburant, a expliqué Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général de l'ONU.

« L'hôpital Al-Chifa aurait admis plus de 700 personnes blessées hier, dont 200 sont toujours hospitalisées, et au moment de cette visite, le personnel de l'hôpital leur a dit avoir reçu les corps de 70 personnes tuées hier » après le chaos lors de la distribution d'aide, a-t-il ajouté.

Interrogé sur les causes des décès, il a précisé ne pas savoir si les membres de l'équipe avaient examiné les corps. Mais selon ce qu'ils ont vu, parmi « les patients vivants qui étaient soignés, il y avait un grand nombre de blessures par balles », a-t-il indiqué.

Jeudi, des témoins ont affirmé que des soldats israéliens avaient tiré sur une foule affamée qui se précipitait vers des camions d'aide humanitaire dans la ville de Gaza, dans le nord. Le bilan est de 115 morts et environ 760 blessés, selon le ministère de la Santé du Hamas. Un responsable de l'armée israélienne a confirmé des « tirs limités » de soldats qui se sentaient menacés et évoqué « une bousculade durant laquelle des dizaines d'habitants ont été tués et blessés, certains renversés par les camions d'aide ».