Les exportations continuent de chuter en juillet au Japon

C'est une nouvelle chute à deux chiffres, pour le cinquième mois consécutif, pour les exportations japonaises. Elles ont plongé de 19,2% en juillet sur un an, à 5.368,9 milliards de yens (42,7 milliards d'euros), après avoir dégringolé de 26,2% en juin, selon des statistiques publiées lundi par le ministère des Finances nippon. Une baisse légèrement inférieure aux attentes du consensus d'économistes de l'agence Bloomberg (-20,9%).

Le Japon, qui était en déficit commercial depuis avril, a toutefois enregistré un léger excédent en juillet, à hauteur de 11,6 milliards de yens (92,2 millions d'euros).

Différences selon les pays

Les exportations japonaises vers la Chine, premier pays touché par la pandémie mais qui a retrouvé le chemin de la croissance au deuxième trimestre, ont augmenté de 8,2% en juillet (contre une baisse de 0,2% en juin). Celles à destination des États-Unis ont encore dévissé, de 19,5% (contre -46,6% en juin). Les expéditions japonaises vers l'Europe de l'Ouest ont elles diminué de 32,5% en juillet (-30% en juin). Les deux régions font face à une résurgence du coronavirus.

Quant aux importations mondiales du Japon le mois dernier, elles ont faibli de 22,3% sur un an à 5.357,2 milliards de yens (42,6 milliards d'euros), une baisse plus importante qu'en juin (-14,4%). Celles en provenance de Chine ont recommencé à baisser (-9,8% après une augmentation de 0,8% en juin) et celles des États-Unis (-25,5%) et d'Europe occidentale (-18%) ont poursuivi leur recul.

