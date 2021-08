Les talibans entrent dans Kaboul pour reprendre le pouvoir, la France relocalise son ambassade à l'aéroport

[Article mis à jour dimanche 15 août à 19h24]

Les talibans arrivent "de tous côtés" à Kaboul, ce dimanche 15 août, selon un haut responsable cité par l'agence Reuters. Vingt ans après avoir été évincés du pouvoir par l'armée américaine à la suite des attentats du 11 septembre 2001, les militants islamistes sont entrés dans la capitale afghane, a annoncé un responsable du ministère afghan de l'Intérieur, alors que les États-Unis et d'autres pays occidentaux ont commencé à évacuer leurs ressortissants de cette ville qui compte plus de 4 millions d'habitants.

Dans la foulée, la France a décidé de relocaliser son ambassade sur le site de l'aéroport de Kaboul en raison de la situation sécuritaire, a annoncé dimanche le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian.

Le ministre a ajouté que le ministère des armées allait déployer dans les prochaines heures des renforts militaires et des moyens aériens aux Émirats arabes unis afin de pouvoir commencer des évacuations vers Abou Dabi.

"Face à la dégradation extrêmement rapide de la situation sécuritaire en Afghanistan, les autorités françaises ont décidé de relocaliser leur ambassade sur le site de l'aéroport de Kaboul, qui reste donc en fonction et active pour procéder notamment à l'évacuation de l'ensemble de nos compatriotes qui se trouveraient encore dans le pays", déclare dans un communiqué Jean-Yves Le Drian.

"La priorité immédiate et absolue dans les prochaines heures est la sécurité de nos compatriotes qui ont été appelés à quitter l'Afghanistan, ainsi que des personnels sur place, français et afghans", a également rappelé dimanche la présidence de la République, interrogée par Reuters.

Les diplomates américains évacués

Un peu plus tôt, un ministre du gouvernement afghan a déclaré que le pouvoir serait transféré à une administration intérimaire. Le porte-parole des talibans, Zabihullah Mujahid, a fait état dans un communiqué de pourparlers avec le gouvernement en vue d'une reddition pacifique de Kaboul.

"Certaines personnes ont laissé leurs clés dans la voiture et ont commencé à marcher jusqu'à l'aéroport", a déclaré un habitant à Reuters par téléphone. Un autre a déclaré : "Les gens rentrent tous chez eux de peur de se battre." Le peu de résistance de la part du gouvernement afghan a stupéfié les diplomates, alors que les services de renseignement américains estimaient la semaine dernière que la ville pourrait tenir au moins trois mois.

Les talibans, cette faction armée créée dans les années 1980 face à l'occupant soviétique, ordonnent aussi aux combattants d'éviter toute violence dans la ville et de laisser passer les personnes qui veulent partir. Ils demandent aux femmes de se mettre dans des endroits sûrs, a déclaré un responsable taliban à Doha.

Aussi, dans ce qui semble être avoir fait consensus entre les talibans et l'administration américaine, moins de 50 personnes de l'ambassade vont rester dans la capitale pour le moment, a déclaré un responsable américain. Dans un communiqué publié samedi, le président Joe Biden a annoncé l'envoi sur place d'un renfort d'un millier de soldats supplémentaires pour aider à l'évacuation des ressortissants.

Des responsables américains ont aussi déclaré que les diplomates étaient transportés par hélicoptère vers l'aéroport depuis l'ambassade, située dans le quartier fortifié de Wazir Akbar Khan.

Des A400M pour évacuer l'ambassade d'Allemagne

Un responsable de l'Otan a fait savoir que plusieurs membres du personnel de l'Union européenne avaient déménagé dans un endroit plus sûr et non divulgué de la capitale.

Le Quai d'Orsay avait de son côté renouvelé vendredi 13 août son appel aux ressortissants français à quitter le pays.

De son côté, l'armée allemande va envoyer à Kaboul des avions de transport A400M avec 30 parachutistes à leur bord pour évacuer le personnel de l'ambassade et des collaborateurs afghans alors que les talibans encerclent la capitale afghane, rapporte le journal Bild am Sonntag.

Le journal dominical cite des sources non identifiées selon lesquelles les avions feront la navette vers un hub voisin, probablement la capitale ouzbèke Tachkent.

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré qu'une mission d'évacuation avait été préparée dans la nuit, mais il a refusé de commenter davantage les informations du journal.

L'approbation du parlement allemand, requise pour une telle opération militaire, pourra être donnée après coup en raison du caractère urgent de cette mission, selon Bild.

De son côté, Joe Biden avait à nouveau justifié le choix du retrait de l'armée américaine : "une année ou cinq années de plus de présence militaire américaine n'auraient fait aucune différence, quand l'armée afghane ne peut ou ne veut pas défendre son propre pays", a-t-il écrit.

(avec Reuters)

