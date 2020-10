Londres et Tokyo ont signé le premier accord majeur post-Brexit

L'accord nippo-britannique a été signé lors d'une brève cérémonie en présence de la ministre britannique du Commerce international Liz Truss et du ministre japonais des Affaires étrangères Toshimitsu Motegi. (Crédits : KIM KYUNG-HOON)

Le commerce entre le Royaume-Uni et le Japon a représenté plus de 30 milliards de livres sterling l'année dernière, a rappelé le gouvernement britannique. Les deux pays espère une augmentation de 50% de ces échanges avec cet accord commercial. Mais pour comparer les volumes d'échanges, cela reste très peu comparé aux échanges commerciaux entre Londres et l'UE (près de 700 milliards de livres en 2019).