Mikhaïl Gorbatchev, l'homme de la perestroïka en URSS, est décédé

L'ancien président de l'URSS Mikhaïl Gorbatchev est décédé à l'âge de 92 ans, ont annoncé mardi les agences de presse russes citant des responsables de l'hôpital. Mikhaïl Gorbatchev, défenseur du contrôle des armements et des réformes axées sur la démocratie dans les années 1980 (perestroïka) , a été largement crédité d'avoir contribué à mettre fin à la Guerre froide, mais critiqué pour l'éclatement, jugé par ses détracteurs russes inutile et douloureux, de l'Union soviétique en 1991. "C'est un géant de la politique", a déclaré Vladimir Fédérovski, ancien diplomate russe et écrivain sur BFM TV.

Le lauréat du prix Nobel de la paix en 1990 avait oeuvré à la conclusion d'accords de désarmements et à la création de partenariats avec les puissances occidentales afin de faire tomber le rideau de fer qui divisait l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale et de permettre la réunification de l'Allemagne. Lorsque des manifestations en faveur de la démocratie ont été organisées dans certains pays de l'URSS à la fin des années 1980, Mikhaïl Gorbatchev s'est abstenu de recourir à la force, contrairement aux précédents dirigeants du Kremlin qui avaient envoyé des chars pour écraser les soulèvements en Hongrie en 1956 et en Tchécoslovaquie en 1968.

Après son accession au poste secrétaire général du parti communiste soviétique en 1985, à l'âge de 54 ans, Mikhaïl Gorbatchev avait introduit des réformes - connues sous les noms de perestroïka et glasnost - qui avaient accéléré l'effondrement de l'URSS. De nombreux Russes ne lui ont jamais pardonné les conséquences de ces réformes, estimant que la chute de leur niveau de vie était un prix trop élevé à payer pour la démocratie.

(Reuters)