Paiement du gaz russe en roubles : pas de rupture de livraison à venir, selon Barbara Pompili

Bien que Vladimir Poutine ait annoncé hier imposer aux Européens un paiement du gaz russe en roubles -et non plus en euros- dès ce vendredi 1er avril, cela ne devrait pas générer « a priori de rupture » des livraisons, d’après la ministre française de la Transition écologique. Barbara Pompili a indiqué que ce seront les banques qui devront se charger de la conversion, ce qui n’entraînerait donc pas de rupture de contrat. Elle voit d’ailleurs cette mesure comme une volonté du Kremlin de soutenir sa monnaie plutôt que comme un élément de « rétorsion vis-à-vis des entreprises européennes ». Reste que, ni la France ni l’Allemagne ne sont prêts à céder à la requête du président russe.