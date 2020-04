Pandémie : les problèmes logistiques menacent la sécurité alimentaire

Si les cours de l'énergie et des métaux ont dégringolé au premier trimestre en raison des mesures de confinement imposées pour enrayer la propagation du coronavirus, ceux des produits agricoles n'ont reculé que modérément et devraient rester stables sur l'ensemble de l'année, avance l'institution dans un rapport sur les matières premières.

Les difficultés actuelles au niveau du transport et le renforcement des mesures aux frontières pourraient perturber la mobilité des travailleurs agricoles --dont beaucoup sont des migrants-- des aliments, ou des produits comme les engrais et les pesticides.

Déjà "les cargaisons de fleurs du Kenya et de la Tanzanie vers l'Europe se sont effondrées" après notamment les mesures de restriction imposées à Amsterdam, "et les producteurs de fruits et légumes en Afrique du Nord souffrent", remarque John Baffes, économiste de la Banque mondiale et co-auteur du rapport.