Pêche post-Brexit : la France fait monter la pression sur la Grande-Bretagne

La France a prévenu qu'elle pourrait retarder la mise en œuvre d'un protocole d'accord sur l'accès des entreprises britanniques aux marchés financiers européens afin de faire pression sur la Grande-Bretagne pour qu'elle respecte ses engagements en matière de pêche, a-t-on appris mercredi de source au fait des discussions et de source diplomatique européenne.

Un lien entre les deux dossiers a été établi, a dit la première source, alors que la France et le Royaume-Uni se querellent depuis plusieurs jours sur les conditions d'accès des pêcheurs français aux zones situées au large de l'île anglo-normande de Jersey.

Interrogé sur le sujet lors de son point de presse hebdomadaire, le porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, a déclaré que la France réclamait que "l'accord avec le Royaume-Uni soit respecté, rien que l'accord".

"On a constaté que les Britanniques, s'agissant de Jersey avaient rajouté des conditions pour l'accès de la pêche a nos pêcheurs. Pour nous, ces conditions sont nulles et non avenues", a-t-il dit.