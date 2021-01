Qui est Gina Raimondo, la secrétaire d'État au Commerce de Joe Biden ?

Si l'officialisation est attendue pour ce vendredi 8 janvier, Gina Raimondo devrait être nommée à la tête des relations entre le gouvernement américain et les entreprises. À ce titre, elle va hériter de dossiers compliqués, comme la gestion de la crise avec la Chine, le contentieux des subventions au secteur aéronautique et les tensions avec la France concernant la taxation des bénéfices des géants américains du numérique.

L'administration sortante a d'ailleurs annoncé hier la suspension jusqu'à nouvel ordre du projet d'augmentation des droits de douane sur certains produits français, décidée en représailles à cette taxe.

De gouverneure à secrétaire d'État

Gina Raimondo - qui fêtera ses 50 ans en mai prochain - est déjà gouverneure de Rhode Island depuis 2015, plus petit État d'Amérique mais aussi l'un des plus densément peuplés (il compte 1 million d'habitants pour 3 140 km²).

Cette membre du Parti démocrate a milité en faveur d'une augmentation du salaire minimum dans son État. Elle est toutefois réticente à l'alourdissement de la fiscalité pour les plus hauts revenus, comme elle l'a déclaré dans une récente interview accordée au Providence Journal. Elle se dit par ailleurs favorable à la vente de cannabis encadrée par les pouvoirs publics.

Joe Biden avait déjà présenté début décembre une partie de son équipe économique, composée essentiellement de femmes, de personnes issues de minorités et d'anciens de l'ère Barack Obama. Leur objectif sera de sortir les États-Unis « de la pire crise de chômage depuis quasiment un siècle », « en soutenant les petites entreprises et en renforçant les syndicats ». La pandémie de Covid-19 a provoqué au printemps la pire crise depuis 1929 et des millions d'Américains ont perdu leur emploi ou ont vu réduire leur nombre d'heures travaillées.

L'équipe gouvernementale de Joe Biden

Avec Gina Raimondo, d'autres nominations devraient être officialisées :

Antony Blinken, secrétaire d'État

Janet Yellen, ancienne présidente de la Banque centrale (Fed), secrétaire du Trésor

Lloyd Austin, secrétaire à la Défense

Deb Haaland, secrétaire à l'Intérieur

Martin Walsh, maire de Boston, secrétaire au Travail

Tom Vilsack, secrétaire à l'Agriculture

Xavier Becerra, secrétaire à la Santé et aux Services sociaux

Marcia Fudge, secrétaire au Logement et au Développement urbain

Pete Buttigieg, secrétaire aux Transports

Jennifer Granholm, secrétaire à l'Énergie

Denis McDonough, secrétaire aux Anciens combattants

Alejandro Mayorkas, secrétaire à la Sécurité intérieure

