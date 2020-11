Biden au pouvoir, la Chine pourrait bien regretter Trump

À propos du président chinois Xi Jinping, le candidat à la présidentielle Joe Biden n'avait pas mâché ses mots en début d'année: "C'est un type qui n'a pas le moindre ossement de démocratie dans son squelette (...) C'est un voyou." (Crédits : Reuters)

Sous Donald Trump, les relations sino-américaines sont tombées au plus bas depuis des décennies, avec une guerre commerciale et un affrontement diplomatique quasi-quotidien, au point que Pékin a officiellement mis en garde contre une "nouvelle guerre froide" entre les deux premières puissances militaires mondiales. Et pourtant, avec Joe Biden aux commandes, les relations pourraient s'avérer encore plus tendues. Explications.