Risque de catastrophe environnementale en mer Rouge : un cargo attaqué par les Houthis a coulé au large du Yémen

Cela devait bien finir par arriver. Alors que les attaques des rebelles yéménites houthis contre les bateaux commerciaux empruntant le canal du Suez se sont multipliés depuis le début de l'année, le Rubymar, un cargo immatriculé au Royaume-Uni, a coulé deux semaines après avoir été touché par deux missiles alors qu'il reliait les Emirats arabes unis à Varna en Bulgarie. C'est ce qu'a affirmé ce samedi le gouvernement au Yémen.

« Le Rubymar a coulé vendredi soir alors que des vents forts secouaient la zone », a annoncé la cellule de crise relevant du gouvernement yéménite et chargée de ce dossier, en affirmant craindre « une catastrophe environnementale dans les eaux territoriales yéménites et en mer Rouge ».

Fuite de fioul

Battant pavillon du Belize et exploité par des Libanais, le cargo avait été abandonné après avoir été endommagé à la suite d'une attaque revendiquée par les Houthis. Le site de suivi TankerTrackers.com avait signalé une fuite de fioul. Selon l'agence de sécurité maritime UKMTO, dirigée par la marine britannique, le navire attaqué se trouvait à 35 milles nautiques (65 kilomètres) du port yéménite de Mokha (sud-ouest).

Pour rappel, les Houthis mènent depuis novembre des attaques contre des navires en mer Rouge et dans le Golfe d'Aden, disant agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza où Israël mène une guerre contre le Hamas en représailles à l'attaque sans précédent du mouvement palestinien le 7 octobre sur le sol israélien.

Face à ces attaques, les Etats-Unis, principal allié d'Israël, ont mis en place en décembre une force multinationale, afin de « protéger » le trafic maritime dans ces eaux stratégiques. Ils ont lancé depuis janvier, parfois avec l'aide du Royaume-Uni, de nombreuses frappes contre des cibles des Houthis au Yémen, pays confronté à une guerre opposant depuis 2014 le pouvoir aux rebelles soutenus par l'Iran.

Ce vendredi encore, les forces américaines ont détruit un missile sol-air des rebelles houthis qui représentait une « menace imminente » pour les aéronefs américains dans la région, a annoncé samedi le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom). Les Houthis ont lancé le même jour un missile antinavire qui est tombé dans la mer Rouge sans endommager de navires.

Financement des Houthis

Mardi, les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont annoncé sanctionner un commandant du Corps des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran, ainsi qu'un responsable houthi. Etant donné que les Houthis « menacent constamment la sécurité d'un commerce maritime international pacifique, les Etats-Unis et le Royaume-Uni continueront à agir contre les voies de financement qui permettent ces actions déstabilisatrices », a justifié le sous-secrétaire américain au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson, cité dans le communiqué.

Est notamment ciblé par ces sanctions Mohammad Reza Falahzadeh, l'actuel commandant-adjoint de la Force Qods, la branche des opérations extérieures des Gardiens de la Révolution iraniens. Le Trésor américain accuse les Houthis et la Force Qods, une unité d'élite, de vendre des matières premières iraniennes à des acteurs étrangers pour financer les opérations militaires des Houthis. Un responsable houthi, Ibrahim al-Nashiri, est aussi visé par les sanctions.

