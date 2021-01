Soutien budgétaire : 14.000 milliards de dollars injectés dans l'économie mondiale

Le soutien budgétaire doit se poursuivre tant que la reprise économique n'est pas pleinement enracinée, recommande le FMI qui par le passé exhortait au contraire à réduire la dette publique. Sans un soutien budgétaire supplémentaire, la reprise, "dont le rythme et l'ampleur restent incertains", risque de ralentir prévient le FMI. (Crédits : YURI GRIPAS)

L'an passé, ce sont les économies avancées qui ont enregistré les plus fortes augmentations des déficits budgétaires et de la dette, reflétant à la fois la hausse des dépenses et la baisse des revenus. Dans les pays à faible revenu, le soutien gouvernemental a été plus limité, en raison de programmes de protection sociale moins développés.