SpaceX, Tesla, X : la consommation de drogues d’Elon Musk fait trembler les cadres de son groupe

Après l'épisode des grands patrons de la Silicon Valley qui se construisent des bunkers de luxe pour échapper à l'apocalypse qui s'annonce (selon eux), voici le chapitre du maître du monde - du moins l'homme le plus riche du monde - sous l'influence des drogues les plus dangereuses, en l'occurrence cocaïne, ecstasy, LSD, champignons hallucinogènes ou ketamine. Et en l'espèce, nous ne sommes pas dans le domaine de la nuit ou de l'art radical, mais bien celui de l'entreprise, et pas n'importe lesquelles, car il s'agit de groupes aussi stratégiques que Tesla, SpaceX ou le réseau social X.

Au terme d'une longue enquête, le Wall Street Journal relate ainsi l'inquiétude des proches d'Elon Musk face à sa consommation jugée excessive de drogues. D'autant que le dirigeant a déjà déclaré avoir une ordonnance pour de la kétamine et avait été surpris lors de fêtes privées à prendre de l'acide. Une prise de ces substances qui expliquerait, selon le quotidien de la finance, ses sauts d'humeurs, ses opinions extrêmes ou ses provocations qui étaient, jusqu'ici, plutôt attribuées à une bipolarité non diagnostiquée.

Inquiétudes des cadres

Ainsi, certains cadres des sociétés d'Elon Musk ou membre de conseils d'administration auraient manifesté ces dernières années une réelle inquiétude quant aux conséquences de cette consommation de drogues non seulement pour la santé du tycoon, mais surtout pour la bonne marche de ses affaires. Des révélations qui n'ont, à ce jour, pas ému les marchés financiers, le titre Tesla s'adjugeant une hausse de près de 1% à l'ouverture de Wall Street.

Reste que ce comportement doit donner des sueurs froides aux avocats d'Elon Musk : une utilisation avérée de drogues illicites pourrait constituer une violation des lois fédérales et mettre en péril les milliards de dollars de subventions gouvernementales pour les activités de SpaceX (qui a repris à son compte une partie des programmes de la Nasa).

Plus grave pour le Wall Street Journal, la valeur des entreprises d'Elon Musk, très liée à sa personnalité même, et qui serait proche de 1.000 milliards de dollars (dont 755 milliards pour Tesla), pourrait être mise en péril en cas de chute de l'homme d'affaires. Sans compter les dizaines de milliers de salariés.