Sri Lanka : l'Etat serre la vis sur les visas pour les Russes et les Ukrainiens

Les autorités sri-lankaises veulent durcir l'accès aux frontières. Le Sri Lanka a annoncé dimanche mettre fin aux extensions de visas touristiques de longue durée pour des milliers de Russes et d'Ukrainiens qui les utilisaient pour vivre sur l'île depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou. "Le gouvernement n'accorde pas de nouvelles prolongations de visa", a déclaré à l'AFP le commissaire général à l'immigration Harsha Ilukpitiya, fixant la date limite pour les départs au 7 mars. "La situation des vols est désormais normalisée et ils n'ont aucune difficulté à rentrer chez eux". Plus de 288.000 Russes et près de 20.000 Ukrainiens ont visité le Sri Lanka ces deux dernières années, selon les chiffres officiels.

Beaucoup de Russes et Ukrainiens veulent échapper aux recrutements de l'armée

Il n'y a pas de statistiques qui dénombrent ceux qui sont restés plus longtemps que le visa touristique habituel de 30 jours. Mais des milliers de Russes et un plus petit nombre d'Ukrainiens se seraient installés au Sri Lanka, certains pour éviter un potentiel recrutement par l'armée. Certains ont ouvert des restaurants ou des boîtes de nuit.

La décision du gouvernement intervient après une tempête de protestations sur les réseaux sociaux sri-lankais contre une discothèque gérée par des Russes qui avait organisé une fête "réservée aux Blancs" dans la station balnéaire d'Unawatuna, dans le sud du pays.

L'économie du Sri Lanka au bord du marasme économique

Le Sri Lanka a cherché à stimuler le tourisme en accordant des visas de 30 jours à l'arrivée, à un moment où le pays avait désespérément besoin de devises après une grave crise économique.

Le pays a fait défaut sur sa dette extérieure de 46 milliards de dollars en avril 2022. Des manifestations pendant des mois ont peu après conduit à la démission du président de l'époque, Gotabaya Rajapaksa.

Un plan de sauvetage du Fonds monétaire international de 2,9 milliards de dollars a contribué à stabiliser l'économie et à mettre fin aux pénuries de produits essentiels tels que la nourriture, le carburant et les médicaments. Mais les difficultés structurelles du pays sont loin d'être résolues. La croissance du produit intérieur a enregistré une récession vertigineuse de près de 8% en 2022. Et l'indice des prix à la consommation s'est envolée à plus de 45% la même année. Le Fonds monétaire international a noté que la croissance était redevenue positive au troisième trimestre 2023.« C'est la première fois depuis six trimestres que la croissance est en expansion », souligne l'institution dans un communiqué.

Présidentielle en Indonésie: Prabowo Subianto largement en tête Le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, est largement en tête de la présidentielle en Indonésie, a annoncé mi-février la commission électorale, après le dépouillement de plus de la moitié des bulletins de vote. L'ancien général de 72 ans, au passé militaire controversé, est crédité de 56,89% des voix devant les anciens gouverneurs de Jakarta, Anies Baswedan (25,27%) et de Java central, Ganjar Pranowo (17,84%). Il pourrait ainsi obtenir la majorité et être élu dès le premier tour pour succéder en octobre prochain au président sortant Joko Widodo, élu pour la première fois en 2014 et qui après deux mandats ne pouvait se représenter. Les résultats définitifs ne sont attendus qu'en mars prochain.

(Avec AFP)